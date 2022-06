Katia Ricciarelli a cena con Nathaly Caldonazzo, ma non erano nemiche?/ l web insorge

Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo, una “strana” cena romana

Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo sono state pizzicate insieme a cena. Fin qui nulla di strano, se non fosse che durante la loro esperienza al Grande Fratello VIP avevano malapena faticato a sopportarsi. La reunion, naturalmente, non è passata inosservata ai tanti fan del reality show, che spulciando nelle storie delle due ex gieffine hanno notato una “strana sintonia”. Eppure all’interno della casa di Cinecittà le due concorrenti se ne erano dette di tutti i colori, tra offese gratuite e forti provocazioni.

Katia Ricciarelli opinionista al Grande Fratello Vip 7?/ Parla Alfonso Signorini

Evidentemente, però, il tempo ha rimarginato ogni cosa. Anche se, come fanno notare molti, già nella casa i rapporti tra le due showgirl erano migliorati con il passare del tempo. Dunque l’arrivo della cantante lirica a Roma è stato accolto con grande entusiasmo da Nathaly, con cui ha condiviso una piacevolissima serata a cena.

Katia Ricciarelli a Tale e Quale Show 2022?/ Contesa tra Carlo Conti e Signorini ma…

Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo, pace fatta dopo le liti al GF?

Come giusto che sia Katia e Nathaly non hanno fatto nulla per nascondere la loro rimpatriata. Tutt’altro: si sono mostrate insieme sorridenti davanti alla fotocamera dei rispettivi smartphone. Da quando la Ricciarelli è uscita dal Grande Fratello, inoltre, ha dato una bella rinnovata al suo account social per quanto riguarda le “amicizie”. Su Instagram, ad esempio, segue Biagio D’Anelli, Soleil Stasi, Lulù e Jessica Selassié. Nessuna traccia, invece di Aldo Montano, Manuel Bortuzzo, Giucas Casella e Davide Silvestri. E con Nathalhy, invece? Ci è uscita a cena…

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli e Amanda Lear nuove opinioniste al GF Vip 7?/ "Come stanno le cose"

© RIPRODUZIONE RISERVATA