Katia Ricciarelli/ “A Io e te senza copione. La lirica? Il Governo ha altre priorità”

La nuova edizione di Io e te di Pierluigi Diaco, in partenza oggi 1 giugno su Rai1, ritrova un rinnovato spazio dedicato alla Posta del Cuore. Ad occuparsene sarà Katia Ricciarelli che, alle pagine di Libero, ha raccontato le sensazioni in circolo prima di questa nuova avventura. “Il mio ruolo lo capirò bene quando andremo in onda. – ha esordito la cantante lirica – So solo che affiancherò Pierluigi Diaco all’inizio e nella rubrica dedicata agli animali, per poi rispondere alla posta dei lettori. Non ci sarà un copione vero e proprio e la cosa mi piace molto perché non amo essere telecomandata.” La Ricciarelli ha poi voluto sottolineare l’importanza dello spazio dedicato agli animali e alle persone anziane: “Gli animali se la meritano eccome! Io per esempio non sarei riuscita a superare facilmente i due mesi di isolamento senza la mia cagnolina Ciuffi”, ha confessato.

Katia Ricciarelli e la crisi della musica lirica: “Una tragedia!”

Katia Ricciarelli ha inoltre sottolineato che “Per le persone anziane è fondamentale sapere che qualcuno, come i propri figli o nipoti, ha ancora bisogno di loro. Molte persone si spengono quando vanno in pensione, quindi ben venga avere delle responsabilità. A patto però di non approfittarsene: non va bene chiedere troppo ai nonni”. Per la nota e apprezzata cantante lirica, il Covid-19 “sarà una cartina tornasole per molte famiglie” che dovranno fare i conti con nuove consapevolezze riguardo la coppia e la famiglia, anche con conseguenze talvolta negative. Poi si parla di musica e della crisi della lirica: “Siamo davanti a una tragedia perché i cantanti lirici sono morti senza il pubblico. – ha ammesso preoccupata la cantante – Gli spettatori sono il nostro motore, altrimenti è come avere una Ferrari e guidare in uno spiazzo di 100 metri. Si soffre”. D’altronde, ha sottolineato, “Il Governo ha altre priorità. È un peccato perché il melodramma è un prodotto made in Italy che ci invidiano in tutto il mondo”.



