Katia Ricciarelli a Lulù Selassiè: “Se fossi come te mi sparerei”/ Web indignato

Non si placa la tensione tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo la discussione che ha spaccato in due gruppi i concorrenti e che ha scatenato grandi polemiche sul web al punto da chiedere la squalifica dal reality della Ricciarelli, nella casa, il clima è sempre incandescente. Se Lulù non è più tornata sull’argomento e preferisce trascorrere il proprio tempo con Manuel Bortuzzo che, presto, abbandonerà il reality per motivi di salute, la Ricciarelli parla spesso di Jessica e Lulù con Soleil Sorge e Manila Nazzaro, le persone a lei più vicine.

Katia Ricciarelli squalificata dal GF Vip?/ Lo sponsor Mikado: "Ci dissociamo da..."

Nelle scorse ore, commentando nuovamente il litigio con la fidanzata di Manuel Bortuzzo, la Ricciarelli si è lasciata andare ad una nuova dichiarazione che non è passata inosservata e che ha scatenato anche la durissima reazione di Ainett Stephens. Katia ha confessato a Soleil e Manila che la Selassié le avrebbe detto “mangia così ingrassi”. Tale frase è stata detta da Lulù come risposta ad una provocazione della Ricciarelli che, dopo averle detto “torna a scuola, al tuo paese”, ha preso un pezzo di carne e ha aggiunto: “tieni mangia questa”, provocando la reazione della 23enne che ha risposto: “Io devo mangiare la carne? Magnatela te così ingrassi, che tanto hai sempre fame“.

Manuel e Lulù andranno a convivere dopo il GF Vip/ Lui: "Ormai è sicuro..."

Katia: “Vai a scuola tu… al tuo paese vai a scuola, che forse non ti hanno insegnato niente!”

Lulù: “Io sono nata in Italia.”

Katia (provocando): “Vuoi un po’ di carne?”

Lulù: “Magnatela te!”#gfvip pic.twitter.com/YbMjm4Heyi — BL (@rainbow20202020) January 4, 2022

Katia Ricciarelli, nuove offese a Lulù: il web protesta

Katia Ricciarelli, parlando con Soleil Sorge e Manila Nazzaro, ha raccontato di essere stata definitiva da Lulù “la strega di Biancaneve”. Una definizione che alla cantante non è piaciuta così come non è piaciuta all’ex Miss Italia e all’influencer. Ricordando il litigio con la Selassiè, inoltre, la Ricciarelli ha aggiunto:

Ex vipponi: "Provvedimenti per Katia Ricciarelli"/ La rivolta di Clarissa, Patrizia…

“Ha detto che sono una strega come quella di Biancaneve. A me dice? Che cattiveria e poi ne ha detta un’altra sul mio corpo. Quella ieri mi ha detto ‘mangia così ti ingrassi ancora’. Ci rendiamo conto? Io volevo quasi dirlo ‘ah se fossi come te mi sparerei subito fidati’. Cosa vuole da me lei? A dire la verità io sono felice della mia faccia, del mio corpo, di come sono fatta. Sono fiera dei miei occhi e della mia intelligenza, non invidio nulla a nessuno e figurati a lei. Anzi mi diverto a guardare quando lei è a gambe scoperte. Così come mi piace vedere voi che siete ragazze e non ho nessuna invidia delle altre donne“. Parole che non sono piaciute al web: “Mi chiedo quante altre cattiverie gratuite dovremmo continuare a sentire perché io non ce la faccio più”, ha cinguettato una ragazza. “Quanto ancora dobbiamo sopportare le offese e la cattiveria di questo elemento? Chiamarla persona è troppo. Siamo stanchi. FUORI SUBITO“, ha aggiunto un’altra.

Pensa un po’ se lulu fosse fragile , incitation au suicide 🤮 #GFVIP https://t.co/sQ2a9Y2lYl — 𝕃𝕌𝕃𝕌 ❤️ (@doublenationale) January 5, 2022

Katia su Lulu: “se fossi come lei (fisicamente) mi sparerei subito”

Mi chiedo quante altre cattiverie gratuite dovremmo continuare a sentire perché io non ce la faccio più. #gfvip #FUORIKATIA — Fabiana ♡ (@_Fabiana_00) January 5, 2022

Katia su Lulù: se fossi come te mi sparerei subito (in riferimento all'aspetto fisico) Quanto ancora dobbiamo sopportare le offese e la cattiveria di questo elemento? Chiamarla persona è troppo. Siamo stanchi. FUORI SUBITO! #gfvip #fuorikatia — 𝐆 𝐢 𝐨 ۵ (@nnastyxmir) January 5, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA