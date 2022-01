Katia Ricciarelli abbandona il GF Vip?/ Critiche e pressioni in casa: “Io non ci sto”

Le diverse personalità che caratterizzano il Grande Fratello Vip e che si trovano a convivere per molto tempo all’interno della casa difficilmente si conciliano tra loro creando con il tempo delle vere e proprie fazioni. Anche in questa edizione, con il crescere delle coalizioni aumentano gli scontri tra i concorrenti e tra questi Katia Ricciarelli è una delle principali protagoniste provocando anche molte reazioni da parte degli spettatori da casa.

Katia Ricciarelli, infatti, nelle ultime settimane è stata spesso coinvolta in conversazioni dai toni tutt’altro che pacati come è avvenuto nel corso della scorsa puntata quando la soprano non ha perso occasione per giudicare e insultare gli altri inquilini come Miriana Trevisan di cui la cantante non sopporta l’ipocrisia e mettendo anche in discussione il suo ruolo di madre e le tre sorelle Selassié, mostrando ancora una volta, il suo disprezzo nei loro confronti, accusandole di cattiveria e di falsità. Nella Casa, per questo suo comportamento, non sono mancate critiche, tanto che pare che la Ricciarelli abbia avuto anche un confronto con gli autori. “Io non ci sto!”, ha poi sbottato, dicendosi non disposta ad accettare le continue critiche dei suoi coinquilini.

Katia Ricciarelli fa infuriare il web e i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021

La puntata di Katia Ricciarelli si è conclusa con l’immunità che però ha portato tutto il pubblico da casa ad una protesta molto accesa nei confronti della cantate e del suo comportamento ritenuto il più delle volte inopportuno e esagerato. L’atteggiamento aggressivo di Katia Ricciarelli non si è fermato con il finire della puntata e durante questa settimana ha più volte pronunciato alcune frasi razziste nei confronti di Lulù Selassiè e offensive anche nei confronti di Giacomo Urtis.

Il web adesso è indignato dal comportamento della soprano e invoca a gran voce un provvedimento disciplinare, o addirittura l’espulsione, nei suoi confronti. Alfonso Signorini durante l’ultima puntata andata in diretta ha affermato di voler prendere dei provvedimenti disciplinari per via del comportamento di alcuni concorrenti, soprattutto Lulù Selassié che si era lasciata andare ad un’imprecazione in diretta con i microfoni accesi, ma al momento non ci sono certezze che questi provvedimenti vengano presi anche nei confronti di Katia Ricciarelli. Una cosa è sicura, se la redazione non dovesse punire la cantante per il suo comportamento tutti gli ex inquilini della casa hanno manifestato la loro volontà di protestare in diretta.

