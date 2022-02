Katia Ricciarelli abbandona il GF Vip?/ Spunta la locandina di uno spettacolo

Dopo Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, anche Katia Ricciarelli potrebbe abbandonare il Grande Fratello Vip 2021 ad un passo dalla finalissima. La cantante lirica continua ad esrpimere più volte la voglia di tornare a casa, ma ad un mese dalla finale del 14 marzo, la voglia di arrivare fino in fondo è tanta. Tuttavia, sul web, è spuntata la locandina di uno spettacolo teatrale a cui dovrebbe partecipare la Ricciarelli e che le impedirebbe di concludere la sua esperienza nella casa di Cinecittà.

Lo spettacolo teatrale a cui dovrebbe partecipare Katia Ricciarelli come voce narrante al Teatro “Ciak” di Roma, come fa sapere il portale Blog Tivvu, dovrebbe andare in scena il 12 e il 13 marzo. Per preparare lo spettacolo, la Ricciarelli potrebbe così abbandonare in anticipo il reality show, ma con quale modalità?

Katia Ricciarelli lascia il Grande Fratello Vip 2021?

L’indiscrezione sul futuro di Katia Ricciarelli al Grande Fratello vip 2021 hanno scatenato la reazione del web che si chiede come accadrà l’uscita di scena dell’ex moglie di Pippo Baudo qualora l’indiscrezione dovesse risultare veritiera. C’è chi punta su un’eliminazione al televoto della cantante e chi, invece, è convinto che qualora la Ricciarelli dovesse essere costretta a lasciare la casa, lo farà volontariamente senza affrontare il giudizio del pubblico.

Come Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, dunque, abbandonerà di spontanea volontà la casa? Negli scorsi giorni, il pubblico di Twitter che segue la diretta ventiquattro ore su ventiquattro, ha notato la cantante alla prese con la preparazione dei bagagli. Secondo alcuni utenti, tuttavia, stava semplicemente cominciando a restituire i propri oggetti personali che non usa più come hanno già fatto altri inquilini della casa. Sarà vero o ci sarà un’altra ragione? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

