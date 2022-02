Katia Ricciarelli abbandona il GF VIP?/ Valigie preparate, ultimi regali e…

Katia Ricciarelli, le valigie preparate durante la giornata di martedì

Katia Ricciarelli potrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello Vip nel corso della prossima puntata, in programma lunedì 14 febbraio 2022. L’indiscrezione clamorosa arriva da qualche indizio, prontamente raccolto dai telespettatori più attenti, lanciato nella giornata di martedì. La soprano infatti è stata pizzicata a preparare le valigie. Qualcuno su Twitter ha fatto notare che in verità le stesse disfando, considerato che lei era al televoto lunedì scorso. Tuttavia quest’ultimo non riguardava l’eliminazione ma l’eventuale approdo, poi conquistato da Delia Duran, alla finalissima.

Katia Ricciarelli comunque, durante la puntata di lunedì scorso, era davvero convinta (o almeno così sembrava) della possibilità di uscire dalla casa dopo l’esito del televoto, come mostrato a un certo punto nel corso della serata. Il mistero s’infittisce.

Katia Ricciarelli sembra a un passo dall’addio al Grande Fratello Vip. Secondo molti telespettatori della live 24h del GF la soprano ha già preparato la valigia è sembra decisa a seguire le orme, tra gli altri, di Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. A riprova delle sue intenzioni ci sarebbero anche i quadri firmati e regalati al Grande Fratello e a Soleil Sorge, con la quale ha stabilito un bellissimo rapporto. Per il momento comunque non sembrano arrivare indiscrezioni riguardanti un suo eventuale annuncio. Dal canto suo, negli ultimi giorni, la 76enne originaria di Rovigo, ha dichiarato più volte di voler lasciare il reality non avendo più nulla da dare al programma e per non competere con altri gieffini per le successive votazioni che decreteranno gli altri finalisti.

