Katia Ricciarelli abbandona il Grande Fratello Vip?/ Festeggia il compleanno e va via

Katia Ricciarelli lascia il GF Vip dopo il suo compleanno?

Entro la fine di gennaio alcuni vip lasceranno la casa del Grande Fratello. Gianmaria Antinolfi, così come ha rivelato a Manila Nazzaro, dovrebbe lasciare la casa di Cinecittà il 24 gennaio perché il 1° di febbraio si conclude il suo anno di aspettativa e dovrebbe tornare quindi al suo lavoro. Manuel Bortuzzo, invece, dovrebbe lasciare il GF entro la fine del mese per motivi di salute – il nuotatore è molto dimagrito – e per impegni legati al film sulla sua vita. Sembra che anche Katia Ricciarelli lascerà a breve il GF Vip. Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha affermato che la cantante lirica sta per andare via: “Anche la Ricciarelli dopo il suo compleanno il 18 gennaio dovrebbe lasciare il programma”, ha scritto l’influencer in una storia su Instagram.

Aldo Montano/ "Katia vs Lulù al GF Vip? Ricciarelli prepotente, ci sta marciando su"

Katia Ricciarelli uscirà “di sua volontà”

Sui social in molti non vedono l’ora di vedere Katia Ricciarelli fuori dalla casa. La cantante è stata molto criticata per i suoi “scivoloni” che hanno solo ricevuto richiami verbali da parte del conduttore. “Katia domani che il tuo compleanno prendi e torna a casa a festeggiare con Ciuffi. Grazie”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Quindi Katia resa immune fino allo sfinimento dai concorrenti perché si sa che se viene nominata viene sbattuta fuori subito, e inoltre si dice che uscirà dalla casa “di sua volontà” andando avanti col programma”. Anche Aldo Montano, uscito dalla casa del Grande Fratello Vip prima di Natale, si è schierato da parte di Lulù Selassiè sulle recente liti avvenute nella Casa del Grande Fratello Vip: “Katia non ci può marciare e diventare prepotente perché è più grande ed ha fatto più cose. Io Lulù l’ho sempre vista come una ragazza molto semplice e sensibile”, ha detto in una diretta Instagram.

