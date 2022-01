Katia Ricciarelli abbandonata dallo sponsor che la vestiva al GF Vip?/ Video conferma

Continua a complicarsi la situazione di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip. La cantante lirica è il personaggio più discusso del momento dentro e fuori dalla Casa: i suoi comportamenti hanno sollevato un polverone che continua a creare polemiche e critiche nei suoi riguardi. Le conseguenze di questa situazione iniziano a farsi sentire anche sul fronte sponsor. Negli ultimi giorni alcuni dei marchi legati al Grande Fratello hanno iniziato a prendere le distanze da alcuni comportamenti visti in Casa.

Tutto è iniziato con Mikado che nei commenti sui social, come fa notare Fanpage, ha scritto: “Mikado è da sempre sostenitore di valori come rispetto e inclusione e ci dissociamo da qualsiasi comportamento dei concorrenti non coerente con i nostri valori. Ti informiamo che abbiamo già segnalato alla produzione del programma alcuni avvenimenti“. Nelle ultime ore p toccato ad un altro marchio che, a quanto pare, vestiva Katia Ricciarelli.

Katia Ricciarelli abbandonata dallo sponsor? Arriva anche il messaggio di Givova

È stata proprio Katia Ricciarelli a confermarlo durante una chiacchierata sul divano con Carmen Russo e Manila Nazzaro. A loro ha confidato di aver parlato in confessionale con una persona, probabilmente un autore, svelando poi il ‘ritiro’ di uno sponsor di abbigliamento non specificato. “Non c’è più neanche quello sponsor lì, troveranno una soluzione. Ho anche detto eventualmente di andare…”, le parole della cantante lirica. Manila Nazzaro le ha quindi risposto, dicendole che “quel marchio comunque non vestiva neanche me”. Intanto proprio poche ore fa Givova, con un post, ha comunicato quanto segue: “Givova da sempre condivide i più nobili valori legati all’educazione, alla correttezza, e al rispetto delle persone e delle regole […] In virtù di ciò, Givova prende le distanze da qualunque comportamento e/o atteggiamento che all’interno della Casa del GFVip non sia consono ai valori etici e morali, assolutamente indispensabili nella vita e nel gioco”.

