Katia Ricciarelli rompe il silenzio: “La segretaria non mi disse che Pippo stava morendo”. La cantante ed ex moglie esplode di rabbia a Verissimo.

Katia Ricciarelli è stata ospite di Verissimo domenica 14 settembre 2025 e non si è di certo trattenuta nel parlare del suo grande amore Pippo Baudo, scomparso di recente dopo una lunghissima carriera. La cantante, appena dopo l’intervista a Raoul Bova, ha accusato chi gli stava intorno di averlo isolato da tutto e da tutti, e per questo, di averlo fatto morire da solo. “Pippo Baudo era filtrato da una segretaria“, dice a Silvia Toffanin, “Lei avrebbe dovuto avvisarmi e dirmi che era morto, avrei voluto saperlo subito e non dalle condoglianze delle persone“. Katia Ricciarelli è sconvolta, spiega che davanti alla morte non ci si può comportare così: “Sta morendo e non me lo dite?” continua.

“Quando sono andata alla camera mortuaria ho visto la segretaria che mi dice che sono trentanove anni che si conoscevano, e io le ho chiesto, ‘Perchè non me l’hai detto?“. La donna spiega che secondo lei Pippo Baudo è stato isolato da tutti e che tutti dicono la stessa cosa sull’isolamento degli ultimi anni. Anche coi figli è perplessa: “Avevamo un bel rapporto con i ragazzi, ma non mi hanno detto più niente“.

Katia Ricciarelli parla di Alessandro, figlio di Pippo Baudo: “Ha pianto insieme a me“

Katia Ricciarelli svela poi che il figlio di Pippo Baudo, Alessandro, è stato messo da parte pure dalla famiglia e che non l’hanno avvisato che era morto suo padre: “Ho scelto di non stare zitta rispetto a queste ingiustizie“. Ancora non si sa se Pippo Baudo avesse deliberatamente scelto di isolarsi e mettere da parte tutti, ma Katia Ricciarelli crede che la verità non sia questa ma che qualcuno dietro avesse scelto di non farlo interagire con le persone a lui care: “Quando si è allontanato dalla televisione gli hanno voltato le spalle, e lui soffriva di non essere più protagonista“.

Poi racconta delle nozze e del divorzio nel 2004. La motivazione della fine del matrimonio, come spesso ha raccontato, è il silenzio: “Guardavamo la televisione e non ci dicevamo più niente“, spiega, dicendo che forse l’unica cosa che avrebbe potuto salvare il loro matrimonio sarebbe stata la nascita di un bambino, “Sono stata sfortunata anche in questo“, confessa, ma racconta anche che con il figlio Alessandro, Pippo non è stato un bravo papà dato che il ragazzo si è sentito poco ascoltato e di recente ha pianto proprio con lei durante la morte del padre. Insomma, tanti altarini che sono usciti nel salotto di Silvia Toffanin, dove Katia Ricciarelli non ha risparmiato nessuna accusa.

Reazioni web alle accuse di Katia Ricciarelli: “Lei? Finta vedova“

Ovviamente il web non perdona e dopo l’intervista a Katia Ricciarelli alcuni utenti hanno detto la loro su X: “Dovrebbe prendersela con la figlia e non con la “segretaria” se non è stata avvisata… mamma mia che tristezza…“, scrive una persona, “Nulla di più sgradevole di una donna che dopo anni dalla fine di un matrimonio deve screditare le persone che stavano accanto all’ex pur di rimanere attaccata con le unghie e con i denti alle ospitate televisive e quattro spiccioli di soldi e visibilità, imbarazzante“. C’è invece chi prende le parti della cantante, sicuro che abbia davvero tenuto tanto all’ex marito: “La Ricciarelli avrà anche un carattere burbero, ma è evidente abbia amato profondamente Baudo e non abbia mai smesso.“