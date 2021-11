Katia Ricciarelli ‘adotta’ Soleil Sorge/ “Mi piace molto avere una nipote così…”

Katia Ricciarelli ha confessato di aver cambiato idea su Soleil Sorge. Nonostante Katia avesse giudicato in modo negativo il suo rapporto con Alex Belli, ora la Ricciarelli si è ricreduta e ha ammesso di aver visto in Soleil una ragazza determinata ma anche fragile: “Mi sono accorta che le sto volendo molto bene. Sono molto felice di aver cambiato idea.. Penso che Soleil sia una ragazza molto intelligente, perspicace e sveglia”. Soleil Sorge può dunque contare ora su una valida alleata. La cantante lirica si è anche spinta oltre non facendo mistero di considerarla ormai come una nipote: “Mi piace molto avere una nipote così…”. Insomma il legame tra Soleil Sorge e Katia Ricciarelli al GF Vip si è solidificato sempre di più con il passare delle settimane.

Sophie Codegoni/ "Non voglio Gianmaria" e indossa il suo maglione al GF Vip

Un altro telespettatore ha chiesto a Katia Ricciarelli chi non sopporta ormai più tra i concorrenti del GF Vip 6. E Katia Ricciarelli è andata in difficoltà, asserendo che dopo due mesi di convivenza forzata anche le antipatie iniziali sono diventate un lontano ricordo: “Nella casa sopporto tutti…” Sarà davvero così? O avrà risposto in questo modo per evitare inutili discussioni in futuro?. In effetti Katia non è stata molto coerente. Proprio di recente ha discusso con Sophie Codegoni.

Jessica Selassiè vs Sophie Codegoni/ "Voglio piangere...perché mi hai fatto questo?"

Katia Ricciarelli rimprovera Sophie Codegoni: “Si può aiutare anche quando…”

Katia Ricciarelli ha rimproverato Sophie Codegoni per non aver lavato i piatti. La Ricciarelli ha accusato la giovane di essere una sfaticata e le ha detto: “Tu prima mi hai detto ‘fumo una sigaretta e rientro”. Sophie Codegoni si è scusata spiegando però che quel giorno non toccava a lei ma a Manuel e a Jessica. Katia Ricciarelli però le ha ribattuto: “Ma si può aiutare anche quando non è il tuo turno”. Sophie Codegoni si è scusata: “Oggi ho avuto un problema e mi sono messa a parlare, chiedo scusa. Capita a tutti, io lavo sempre i piatti. Oggi devo parlare di una cosa più importante dei piatti, se è un problema stasera lavo io e cucino io”. Katia però ha risposto indispettita: “Fai come vuoi, sei maggiorenne”.

Stefano Codegoni, papà Sophie Codegoni/ "C'è sempre stato imbarazzo tra noi"

Katia Ricciarelli durante la scorsa puntata ha parlato anche del suo matrimonio con Pippo Baudo. La soprano ha dichiarato di essere stata gelosa delle sue vallette: “Erano le più belle d’Italia e io ero gelosa come una pazza, guardavo dentro le tasche ma non ho mai scoperto niente. Gli dico che sono felice di avere ripreso a parlare con lui perché comunque dopo 18 anni di matrimonio, non dobbiamo essere separati. Dobbiamo parlarci ogni tanto. Ti voglio bene e ti rispetto, Pippo”. Pippo Baudo accoglierà questo appello?





© RIPRODUZIONE RISERVATA