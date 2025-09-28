Giancarlo Magalli, Katia Ricciarelli furiosa: “Prima di sparlare pensasse ai cavoli suoi”. Caos a Verissimo.

Giancarlo Magalli si era confidato in una lunga intervista a Oggi, dichiarando la sua versione dei fatti sul matrimonio tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo. Ecco cos’aveva detto: “Questa leggenda che fosse irraggiungibile, come sostiene la Ricciarelli, è viziata da un errore sostanziale: lei è convinta che Dina non glielo passasse di sua iniziativa. Mentre aveva ricevuto, e io ero presente, ordini precisi da Pippo Baudo, che non voleva più parlarci“. Ebbene, la cantante lirica intervistata a Verissimo domenica 28 settembre non si è risparmiata e gli ha risposto per le rime.

“Magalli prima di sparlare nelle trasmissioni pensasse ai cavoli suoi. Io la cattiveria non la tollero“, ha confessato, “non è stato corretto e non è al corrente di tante cose e non sono al corrente delle sue perché non mi interessa lui. Se mi dovesse chiamare non gli risponderei al telefono. Gli darei qualche sberla, magari poi gli darei un bacio. Ma lui è una persona cattiva e gliel’ho detto anche di persona diversi anni fa“.

Katia Ricciarelli a Verissimo, le reazioni del web

Katia Ricciarelli si è sentita offesa dalla reazione del pubblico dopo che è intervenuta per la prima volta a Verissimo: “Non sono stata rispettata come donna e moglie e mi dispiace molto perché tante persone, una in particolare, sapevano tutto e non hanno mai detto mai nulla, hanno fatto quelli che sanno che non dicono“. Oggi, la cantante svela di voler continuare il suo lavoro in santa pace, nella sua casa al lago e spera di morire insieme al suo cagnolino. Le reazioni del web sono arrivate immediatamente. Su X, in particolare, c’è chi si è scagliato contro la trasmissione di Canale 5: “A Pippo questo non glielo dovevate fare“, scrive un utente, trovando ingiusto non avere la replica da parte del conduttore, che ovviamente non può più intervenire.