Katia Ricciarelli aggredisce una ragazza a Scherzi a parte/ Alta tensione, i video…

La nuova stagione di Scherzi a parte ha preso il via con un’irriverente scherzo a Katia Ricciarelli, una delle protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Proprio durante il reality la cantante lirica ha raccontato e testimoniato il grande affetto che prova per Ciuffy, il suo cagnolino, e così la produzione dello show ha pensato a un divertente tiro mancino, che però l’ha fatta infuriare e non poco. Il contesto è un hotel, in cui padrona e cagnolino si apprestano a fare un servizio fotografico, ignari però di quello che a breve sarebbe accaduto.

Entra infatti in gioco una ragazza, complice dello scherzo, che lamenta di aver perso un paio di orecchini preziosi: li avrebbe mangiati proprio Ciuffy. La tensione tra le due sale, al punto che sono costrette a raggiungere la clinica veterinaria per capire se Ciuffy abbia effettivamente inghiottito i preziosi gioielli della ragazza. In macchina le due vengono allo scontro verbale, con la Ricciarelli che le rivolge alcuni insulti: “Sei una talpa, ignorante come una capra. Villana“. “Lei invece è la scienza infusa” la risposta della complice, che regge il gioco.

Katia Ricciarelli aggredisce la complice dello scherzo: i video spopolano sul web

Il clima di tensione viene però esasperato quando, nella clinica veterinaria, Katia Ricciarelli e la ragazza vengono alle mani. L’ex gieffina infatti cede alle provocazioni della “rivale”, perde le staffe e inizia a spintonarla, mentre i presenti cercano di trattenerla. Dallo studio, intanto, Enrico Papi e i suoi ospiti assistono al filmato e temono che la cantante lirica possa proseguire la sua personale battaglia contro la complice dello scherzo.

Dopo una serie di spintoni, Katia Ricciarelli passa nuovamente alle mani spintonandola nuovamente fuori dalla clinica e prendendola per i capelli. “Lei è pazza, signora si calmi” le urla della ragazza, che ha tentato in ogni modo di difendersi dalla furia della cantante. Tanta tensione e una vera e propria ondata di rabbia hanno pervaso l’ex gieffina, che ha cercato in tutti i modi di allontanare la ragazza dal centro veterinario. Sul web i video della vicenda spopolano e sono in molti a definire lo scherzo perfettamente riuscito.

SIGNORI E SIGNORE ECCO A VOI KATIA RICCIARELLI pic.twitter.com/F5LiWMTVuy — ᴀɴɴɪɴᴀ📸 (@teamciambelloni) September 18, 2022

Katia Ricciarelli nel remake della scena di Un Medico In Famiglia 5 tra Cettina e Melina pic.twitter.com/lWhGG8Ehb3 — alessio (@_Alessio_88) September 18, 2022













