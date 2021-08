Katia Ricciarelli “Al Gf Vip per trovare l’amore”/ “Niente sess*, cerco rispetto”

“Penso di poter portare al Grande Fratello Vip qualcosa di buono, di poter trasmettere quello che ho dentro”. Con queste parole, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale CHI nel numero in edicola oggi 18 agosto, Katia Ricciarelli conferma la sua presenza alla prossima del reality condotto da Alfonso Signorini. Così svela già uno dei suoi obiettivi in questa avventura: “Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica. Il melodramma lo abbiamo inventato noi, fa parte della nostra vita”.

La Ricciarelli ammette, inoltre, di non avere alcuna paura delle reazioni che potrebbe avere nella Casa: ​“Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi”. Non le interessa, però, la strategia: “Non andrò lì per vincere a tutti i costi […] voglio cercare di stare bene e divertirmi”.

Katia Ricciarelli, nel corso dell’intervista, ricorda i suoi più grandi amori e ammette di essere pronta a trovare il suo nuovo compagno nella Casa del Grande Fratello Vip. “Da quanto tempo non mi innamoro? Sono tanti anni… – ricorda la cantante lirica – l’ultimo è stato Pippo Baudo, la storia è andata avanti per tanto tempo e oggi non ho più vent’anni. È stato l’ultimo amore ma non è detto che sarà l’ultimo della mia vita: magari lo trovo al GfVip! È per questo che non voglio sapere chi c’è nel cast”, rivela.

Pippo Baudo è stato l’ultimo amore, prima c’è stato Josè Carreras con il quale ha avuto una relazione di 13 anni finita in malo modo e con un tradimento del cantante. Dopo ci sono stati piccoli flirt, corteggiamenti senza particolare seguito. Oggi la Ricciarelli non cerca un amore fisico ma un amico e rispetto: “Il sess*? Con il tempo le cose cambiano, è più importante avere delle cose in comune”.



