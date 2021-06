Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 2021?/ “Un lauto contratto e la firma…”

Il Grande Fratello Vip 2021 sta prendendo forma, almeno sulla carta. Dopo l’estate saremo già sommersi dei primi promo sulla prossima edizione e conosceremo il olto dei suoi protagonisti ma adesso è arrivato il momento di affrontare un altro rumors che questa volta riguarda proprio Katia Ricciarelli. L’ex moglie di Pippo Baudo, attrice e cantante lirica, potrebbe portare la sua arte, la sua conoscenza e anche la sua vita nella casa del Grande Fratello vip 2021 il prossimo anno almeno secondo quanto ha rivelato Alberto Dandolo nelle sue Pillole di gossip sul nuovo numero del settimanale Oggi. In particolare, il giornalista lascia intendere che la cantante lirica più famosa d’Italia sia prossima alla firma e non solo.

Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 2021? Mancherebbero pochi giorni alla firma

Sul settimanale si legge: “Si tratterebbe di una manciata di giorni! Si dice che il famoso soprano sia al settimo cielo per questa nuova avventura e che nn veda l’ora di entrare a movimentare la casa più spiata di Italia”. Secondo quanto rivela Alberto Dandolo sembra proprio che Katia Ricciarelli prenderà parte al Grande Fratello 2021 ma questa non sarà la sua prima esperienza in un reality visto che già cinque anni fa riscosse molto successo partecipando a La Fattoria. Al momento Katia Ricciarelli non ha smentito e né confermato la notizia della sua partecipazione ma i fan sono pronti a scommettere che sicuramente sarà il fiore all’occhiello della prossima edizione e non solo per la sua storia ma anche per il suo caratterino, pronti a vederla e sentirla nei prossimi mesi?

