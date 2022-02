Katia Ricciarelli “Alex? Il mio nome lontano da lui”/ E si schiera a difesa di Soleil Sorge “non ha colpe”

Katia Ricciarelli ed il suo percorso al GF Vip

La sesta edizione del Grande Fratello Vip continua a gonfie vele, con le sue trame intricate tra i concorrenti che affollano la casa più seguita dal pubblico italiano. Katia Ricciarelli sin dal suo ingresso ha mostrato il suo carattere forte, imponendosi e facendo sentire la sua voce e le sue ragioni. La cantante ha dimostrato di voler seguire il suo percorso con caparbietà e decisione, trasformandosi in una vera e propria protagonista della sesta edizione del programma. La sua presenza, fortemente voluta da Alfonso Signorini, ha portato un tocco di colore e ha stupito tutti i suoi fan. A causa del suo carattere ha infatti trovato molti ostacoli nel costruire dei legami d’amicizia con gli concorrenti creando scompiglio. La situazione ha preso una brutta piega con l’ingresso di Nathaly Caldonazzo, sua rivale naturale a causa della sua personalità.

Questo scontro tra leader ha portato la divisione della casa in due fazioni distinte, tutti hanno scelto da che parte stare. Le ostilità hanno creato delle divisioni anche nel pubblico a casa, che spesso ha criticato Katia per il suo comportamento e le sue idee, tanto che e nato un movimento che chiedeva l’uscita dal reality. Le accuse mosse a Katia di omofobia e razzismo nascono dalle sue affermazioni contro Lulù e altri concorrenti, non hanno inaspettatamente suscitato l’interesse della redazione. Alfonso Signorini ha infatti promosso un atteggiamento tollerante nei suoi confronti, cercando di giustificare e minimizzare le sue affermazioni durante le dirette.

La presa di posizione sul “triangolo” di Katia Ricciarelli

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip la concorrente Katia Ricciarelli ha sfidato Soleil Sorge e Lulù Selassié per poter ottenere un posto in finale, ma il pubblico non l’ha premiata. Delusa e rassegnata si è congratulata con la sua rivale e ha incassato il duro colpo, pensando a come passare le prossime settimane nella Casa. Diverse volte Katia ha minacciato di preparare le valigie, ma non si e mai decisa a lasciare definitivamente la casa del GF Vip.

Cosa succederà nei prossimi giorni alla leader Katia? Questa sera intanto ci aspetta una nuova puntata nel corso della quale, per il momento, visto che non è finita in nomination e dunque non rischia affatto la sua eliminazione. Anche lei, come il resto della Casa, nelle passate ore è stata impegnata a dover fare i conti con quanto accaduto in merito al famoso triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ed inevitabilmente ha preso le difese di quest’ultima, che ha sempre definito una sorta di nipotina.

Katia Ricciarelli e la difesa di Soleil Sorge

Katia Ricciarelli si è fatta una sua idea molto chiara rispetto alle vicende che si sono consumate nella Casa ed alla fine ha deciso di prendere le distanze da Alex Belli in maniera molto decisa. Un punto di vista radicale che ha portato la cantante lirica a rifiutarsi persino di condividere con lui momenti di creatività ed arte, come accaduto in passato. “Il mio nome non lo metto vicino a lui”, ha tuonato. La donna ha preso le parti di Soleil, convinta che lei non debba prendersi assolutamente colpe che non ha: “Non ti puoi addossare tutta la colpa. La persona che ha più responsabilità è sempre quella che ha più anni”, ha sentenziato la cantante lirica parlando con l’influencer e addossando chiaramente tutte le responsabilità a Belli.

Katia è convinta che Alex sia rientrato solo per dare una ripulita alla sua immagine e per mettere in mostra se stesso e sua moglie ed anche Soleil sembra essere d’accordo con la sua tesi. “Io pensavo di non rivederlo più qua ma detto questo magari conviene che se la porti via oppure la lascia qui in finale”, ha aggiunto riferendosi ancora ad Alex.



