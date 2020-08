Katia Ricciarelli: “Amo giocare alle slot machine”/ “Ma non ho il vizio del gioco…”

Nuova confessione in diretta di Katia Ricciarelli durante la puntata del 7 agosto di Io e Te all’interno della rubrica “La posta del cuore”. A scrivere alla regina della musica lirica è stata una signora preoccupata per il vizio del marito che ha cominciato a giocare online non mettendo, fortunatamente, in pericolo l’economia della famiglia. La signora ha così chiesto alla signora Ricciarelli un consiglio non sapendo come comportarsi avendo sempre considerato il gioco d’azzardo pericoloso. Dopo aver ascoltato la richiesta d’aiuto della signora, la Ricciarelli ha risposto con molta sincerità. “Io amo giocare alle slot machine moltissimo. Adesso di meno perchè non ci vado quasi più però ci andavo quando giravo il mondo e quindi alla sera mi trovavo da sola o con qualche collega e andavamo a mangiare in qualche club e passavamo il tempo così. Però, non ho mai giocato online, e questo posso giurarlo”, ammette Katia Ricciarelli.

KATIA RICCIARELLI: “NON HO IL VIZIO DEL GIOCO”

Katia Ricciarelli non ama il gioco online. “Anche quando voglio fare una partita a carte, preferisco farlo con persone fisiche”, afferma la regina della musica lirica che poi riceve i complimenti di Pierluigi Diaco che la ringrazia per la totale sincerità con cui risponde alle lettere dei telespettatori. “Molti mi dicono che ho il vizio del gioco, ma non è vero. Solo che se ci vado io una volta mi vedono e fanno le foto. Poi ci sono tante persone del mondo dello spettacolo con cui mi sono incontrata che salutavo e che mi dicevano che erano solo di passaggio”, ammette ancora la Ricciarelli. Una confessione che ha spiazzato Pierluigi Diaco: “Questa cosa non la sapevo”, dice il conduttore di Io e Te



