Katia Ricciarelli assente al Grande Fratello: lite con Signorini?/ Rumor: “per Covid”

Che fine ha fatto Katia Ricciarelli, popolare cantante lirica ed ex concorrente del Grande Fratello Vip? Eliminata nella puntata dello scorso 24 febbraio dopo aver perso il televoto contro Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo, la cantante non era più tornata in studio tra i cosiddetti “fuoriusciti” come ama definirli il padrone di casa Alfonso Signorini: come mai? Un piccolo giallo che ha sollevato nelle ultime ore diverse voci di corridoio tra loro discordanti e soprattutto non confermate dalla diretta interessata.

Clarissa Sélassié punita dagli autori del Gf vip?/ L'attacco a Katia Ricciarelli le costa caro...

Ma cosa si dice in giro sul conto dell’ex Vippona? Stando ad alcuni rumors la Ricciarelli avrebbe (ed il condizionale è assolutamente d’obbligo) disertato al doppio appuntamento settimanale in studio dopo un presunto battibecco proprio con l’amico e conduttore Alfonso Signorini. Ma sarà vero? Al momento si tratterebbero solo di voci circolate in queste ore rispetto alle quali i due protagonisti non avrebbero né confermato ma neanche smentito.

Patrizia Pellegrino festeggia l'eliminazione della Ricciarelli/ "Giustizia è fatta!"

Katia Ricciarelli assente in tv: le indiscrezioni sui presunti motivi

Proprio oggi, Katia Ricciarelli ha rilasciato una lunga intervista tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, nel corso della quale ha a lungo parlato della sua esperienza nella spiatissima Casa di Cinecittà svelando anche quali sono stati i concorrenti che l’hanno maggiormente delusa. Nessun accenno, però, alla sua assenza nello studio del reality di Canale 5 ma che ai più non è passata inosservata.

Al tempo stesso, si sarebbe insinuata un’altra indiscrezione che andrebbe a smentire la precedente e secondo la quale il motivo dell’assenza dell’ex vippona sarebbe da ricondurre non ad una presunta lite con il conduttore bensì ad una altrettanto presunta sua positività al Covid. Ancora una volta però il condizionale si pone obbligatorio in attesa di ulteriori risvolti o interventi social da parte della ex protagonista del GF Vip. Di recente anche Manuel Bortuzzo aveva comunicato la sua positività assentandosi per questo, salvo fare ritorno in studio solo di recente.

Katia Ricciarelli attacca Jessica “Senza dignità!”/ Lei: “Ora provvedimenti legali”

© RIPRODUZIONE RISERVATA