Katia Ricciarelli attacca Alex Belli/ “Siccome non c’è niente, mangiamo la mer*a?”

Davide Silvestri ha nostalgia di Alex Belli ma Katia…

Alex Belli ha abbandonato, questa volta definitivamente, la casa del Grande Fratello Vip. L’attore parmense dopo esser stato ospite per una decina di giorni ha creato nuove dinamiche durante la sua permanenza scaricando definitiviamente Soleil Stasi e riprendendo il rapporto con Delia Duran. Uno dei suoi vecchi amici si è mostrato parecchio insofferente per la storia della “troppia”, avendo diversi momenti di scontro con lui: si tratta di Davide Silvestri. Il cugino di Kekko, leader dei Modà, tuttavia qualche ora dopo l’uscita di Alex Belli sembra già averne nostalgia, come confidato a Katia Ricciarelli: “Per assurdo mi faceva divertire. In questo momento… Ovvio che non mi piaceva ma al posto di non far niente”. La soprano, a questo punto, provando a far dimenticare al pubblico le sue tante uscite infelice ha deciso di attaccare l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge le pesanti accuse a Davide "hai fatto il finto amico"/ "Ho aperto gli occhi..."

Katia Ricciarelli se la prende con Alex Belli “Mangiamo anche la merd*?”

Katia Ricciarelli, ormai prossima all’eliminazione dopo esser stata praticamente candidata seriamente per la prima volta all’uscita, attacca ancora duramente Alex Belli. La cantante ha risposto così a Davide Silvestri: “Alex ci ha portato tanti problemi. E’ scoppiata una bomba mica da niente eh… questa entrata, questa uscita. Allora se vogliamo fare tante robe possiamo andare in giro tutti col cul* nudo e famo spettacolo… no, non sono d’accordo con te. Ah vabbè andiamo bene, siccome non c’è niente da mangiare mangiamo anche la merd*, cosa vuol dire questo discorso? Dovevamo continuare a far delle cose carine”. La soprano è in nomination con Davide Silvestri e Nathalie Caldonazzo ed è favorita per essere eliminata dal programma domani.

LEGGI ANCHE:

Franco Bortuzzo attacca Katia Ricciarelli: "È ancora qua"/ Lei minaccia l'addio ma...Davide Silvestri vs Soleil Sorge "Venuta fuori per quel che è"/ "Se vuole giocare…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA