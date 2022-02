Katia Ricciarelli attacca Jessica “Senza dignità!”/ Lei: “Ora provvedimenti legali”

Katia Ricciarelli è stata senza dubbio una delle grandi protagoniste della puntata di ieri del Gf Vip 2021. La soprano, dopo cinque mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha lasciato il reality show Mediaset, ricevendo il 24 per cento delle preferenze. Il suo appello a uscire è stato quindi accolto, e alla fine Katia Ricciarelli ha salutato tutti con il sorriso. Prima dell’uscita di scena, però, non sono mancati le liti e i battibecchi, anche particolarmente accesi, e l’ex amica di Manila Nazzaro ha avuto da dire in particolare nei confronti di Jessica Selassiè. “E tu Jessica finiscila, che abbiamo capito tutti il percorso tuo – le parole riportate dai colleghi di Biccy.it – voglio andare via perché ne ho abbastanza di loro. Siete riuscite a fare quello che avete voluto e rovinare tutto”.

“E poi tu chi sei Jessica? Chi sei? Chi sei – ha continuato Katia Ricciarelli – che non hai neanche la dignità di non andare così dietro ad un uomo. Lo sai questo? Non hai la dignità Jessica. Porello Barù, meglio che cambia aria“. La Principessa ha replicato a modo, accusando la soprano di usare parole sempre poco carine: “Non risparmi mai parole poco carine per tutti quanti. Io non ti ho mai insultato. E non ti devi assolutamente permettere di parlare di dignità e di queste cose non sono cose che ti riguardano. In questi mesi elle cose sbagliate e pesanti le hai dette. E ricorda che si può imparare sia dai più grandi sia dai più piccoli. Eh no, non ti sto insultando. Ti sto dicendo che hai sbagliato ed è palese. Riconosci che stai sbagliando“.

Poi più tardi, confidandosi con Lulù, Jessica ha ipotizzato di far partire una diffida nei confronti di Katia: “Non soltanto Nathaly, voglio che venga diffidata anche Katia Ricciarelli – riporta ancora Biccy.it – certo che dirò in confessionale che voglio che la nostra famiglia domani faccia partire provvedimenti legali, perché non voglio che lei parli di me“. Dopo Miriana Trevisan, che aveva minacciato diffide verso la Ricciarelli, ora tocca a Jessica Selassiè usare le “maniere forti”. La sensazione è che i frequenti battibecchi nella casa del Gf Vip 2021 lasceranno pesanti strascichi.

