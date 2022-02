Katia Ricciarelli attacca Manila Nazzaro: “Hai mostrato le gambe”/ “Vinto un premio…”

Nuovo scontro al Grande Fratello Vip tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro? La cantante lirica in un confessionale mostrato durante il daytime del 21 febbraio, dopo la lite tra l’ex Miss Italia e Kabir Bedi, si è schierata dalla parte dell’attore indiano puntando il dito contro Manila con cui, nelle ultime settimane, il rapporto si è raffreddato. “Cosa hai fatto tu? Miss Italia, hai mostrato le gambe e vinto un premio”, ha sbottato Katia.

La ricciarelli, in particolare, non ha gradito l’atteggiamento di Manila nei confronti di Kabir Bedi. “Parlate di lui come se fosse un guru di spiritualità. Vi ricordo che è comunque un attore di Hollywood“, ha detto la Nazzaro che si aspettava la presa di posizione della cantante lirica contro di lei. “Chi ti volterà le spalle e non spenderà neanche una parola buona neanche sotto tortura?”, chiede ironicamente la Nazzaro in confessionale.

L’attacco di Katia Ricciarelli a Manila Nazzaro

Le parole di Manila Nazzaro nei confronti di Kabir Bedi non sono affatto piaciute a Katia Ricciarelli che, in confessionale, difende totalmente l’attore indiano. “Come ti permetti di fare questo discorso? Tu che cosa hai fatto? La Miss Italia. Hai mostrato le gambe e ti hanno dato un premio”, sbotta la cantante.

Le parole di Katia non sono state ancora ascoltate da Manila Nazzaro che, dopo aver ritrovato l’amicizia con Soleil Sorge, potrebbe scontrarsi proprio con la cantante lirica. Questa sera, Alfonso Signorini mostrerà il confessionale della Ricciarelli all’ex Miss Italia? Ci sarà un confronto in diretta? L’amicizia tra le due è al capolinea? Lo scopriremo nel corso della puntata.

