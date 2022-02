Katia Ricciarelli attacca Manila Nazzaro/ Lorenzo Amoruso sbotta e replica sui social

Lorenzo Amoruso torna a commentare le dinamiche del Grande Fratello Vip 2021 in cui è coinvolta la compagna Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia, nel corso della quarantaquattresima puntata del Grande Fratello Vip, insieme a Miriana Trevisan, è stata la protagonista di un duro confronto con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, le persone a cui era più legata. Sia la cantante lirica che l’influencer, dopo l’ingresso nella casa di Delia Duran, hanno accusato Manila di essere falsa e stratega allontanandosi definitivamente da lei. Se con Soleil c’è stata una tregua anche se il rapporto non è più lo stesso, con Katia Ricciarelli, Manila ha alzato un muro che appare insormontabile.

Lorenzo Amoruso: "Katia Ricciarelli l'umiltà non ti appartiene"/ "Artista vuota"

Nel corso della serata di Ieri, la Ricciarelli, dopo l’esito del televoto che ha decretato la sua eliminazione, ha scelto di non salutare alcuni concorrenti tra i quali proprio Manila Nazzaro che, tuttavia, su invito di Alfonso Signorini, ha comunque raggiunto la porta rossa per salutarla. Contemporaneamente, sui social, è arrivata puntuale la reazione di Lorenzo Amoruso.

Lorenzo Amoruso, frecciatina a Katia e Kabir Bedi/ "Televoto? Come dice la Ricciarelli avanti i giovani..."

Lorenzo Amoruso contro Katia Ricciarelli: frecciatina al Grande Fratello Vip?

Dopo aver assistito al confronto tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli davanti al teleschermo, Lorenzo Amoruso ha deciso di difendere pubblicamente la fidanzata condividendo una serie di post di altre pagine tra le storie del proprio profilo Instagram dalle quale si intuisce come il Grande Fratello Vip non abbia mostrato tutti i video, limitandosi a mostrare quelli in favore di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.

Inoltre, Amoruso, sul mancato saluto della Ricciarelli ad alcuni concorrenti della casa ha condiviso un’altra storia in cui si sottolinea come il mancato saluto non dovrebbe essere negato a nessuno. Ecco tutte le storie pubblicate da Amoruso.

Sonia Bruganelli Vs Lorenzo Amoruso "Usa i Jeru per i voti"/ Lui replica "Povera..."





© RIPRODUZIONE RISERVATA