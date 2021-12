Katia Ricciarelli attacca Soleil Sorge: “Modo di fare molto violento”/ Si esporrà in puntata?

Katia Ricciarelli: sorpresa in arrivo

Katia Ricciarelli riceverà la visita dell’ex marito Pippo Baudo dentro la casa del Grande Fratello Vip? A lanciare la bomba è stata la giornalista Cesara Buonamici durante il collegamento del TG5 con Alfonso Signorini, prima della diretta di lunedì sera. E adesso tutti aspettano di scoprire quando lo storico conduttore farà una sorpresa alla ex moglie. “Alfonso, non arriva Pippo Baudo per Katia?”, ha chiesto Cesara Buonamici. “No vabbè… Ciao ti saluto, non parlo più”, ha chiuso Alfonso Signorini, lasciando intendere che la giornalista aveva appena fatto un super spoiler. Al GF Vip Katia Ricciarelli ha spesso parlato della sua solitudine, dell’amore per il suo Ciuffy e dei due grandi amori della sua vita: Josè Carreras e Pippo Baudo. A proposito del conduttore, la Ricciarelli ha detto più volte che dopo un lungo periodo di silenzio, hanno avuto finalmente modo di rincontrarsi e che spera che possano continuare un rapporto di amicizia.

Katia Ricciarelli lascia il Grande Fratello Vip 2021/ Manila in lacrime:"va via un terzo della mia presenza"

Katia Ricciarelli critica Soleil Sorge, chiarimento in puntata?

La scorsa settimana Katia Ricciarelli aveva ricevuto l’immunità grazie ai coinquilini che l’avevano votata tra i preferiti della casa e nella puntata di lunedì 6 dicembre è intervenuta poco. Lo scontro tra Maria Monsè e Lulù Selassié però non ha lasciato indifferente proprio nessuno, ed anche Katia si è espressa: si sa già che la Ricciarelli non nutre particolare simpatia per le principesse e non stupisce perciò che si sia schierata dalla parte di Maria dicendo che, proprio in virtù della sua età, avrebbe dovuto farsi valere ed esigere rispetto da parte di una ragazza giovane come Lucrezia. Ieri dopo la discussione tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, Katia nonostante sia molto legata all’influencer ha criticato il suo comportamento: “Ha questo modo di fare che è molto violento”, ha detto parlando con Miriana Trevisan. Sicuramente questa sera si parlerà della discussione tra le due ragazze: Katia Ricciarelli si esporrà così apertamente?

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli, uscita scomposta sulla Marchesa/ “Adorata? Ma vaffanc*lo…”Katia Ricciarelli/ Non piace al pubblico: lei e Manila "vipere"

© RIPRODUZIONE RISERVATA