Katia Ricciarelli “Avevo perso la voglia di vivere”/ Signorini piange, lei “Oggi tu…”

“Il Grande Fratello Vip mi ha ridato la voglia di vivere”. È da questa frase che Alfonso Signorini prende spunto per avere una chiacchierata faccia a faccia con Katia Ricciarelli, autrice di queste parole che raccontano una verità molto profonda. Signorini chiede alla cantante una spiegazione rispetto a queste forti parole, lei ammette “È la verità. – e spiega – Io ho avuto tante gioie, tanti dolori, ci sono dei momenti in cui mi sento come arrivata. Nella vita bisogna avere il coraggio di dire come stanno le cose, io ho avuto talmente tante cose belle che oggi mi sembra un’ingratitudine chiedere altro.”

Katia apre il suo cuore in diretta al Grande Fratello Vip e dichiara: “Spesso quando sono sola mi viene quasi da dire ‘che ci sto a fare’. Qui però ho ripreso a sognare perché sto facendo cose che non facevo da 40 anni e questo lo devo a te, tu hai insistito, è vero, e ti devo dire grazie. Dico grazie a tutti coloro che qui, a Mediaset, stanno lavorando per il Grande Fratello.” In studio Alfonso non riesce a trattenere le lacrime e la ringrazia per questo momento così profondo.

