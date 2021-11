Katia Ricciarelli, bacio con Giucas Casella al GF Vip/ E’ passione sotto la doccia…

Fino ad oggi si è sempre parlato di un presento avvicinamento, in passato, tra Katia Ricciarelli e Giucas Casella. I due concorrenti del Grande Fratello Vip si conoscono da tempo e coltivano un’amicizia molto forte, fatta di confidenze e momenti vissuti insieme. Nelle ultime ore si sono resi protagonisti di un momento di intimità che ha spiazzato il resto degli inquilini della spiatissima Casa di Cinecittà.

Soleil Sorge, siparietto hot sotto la doccia al GF VIP/ Giucas Casella le fissa il lato B "Perfetto"

Complice il Pigiama Party organizzato dal Grande Fratello Vip (con la complicità di Lulù Selassié) per intrattenere i concorrenti, il paragnosta si è ritrovato ad improvvisare un balletto sotto la doccia, con addosso solo un paio di slip, sulle note della celebre “Singing in the rain”. Con tanto di ombrello, Giucas si è così cimentato nel balletto sotto gli occhi dei suoi compagni, quando però all’improvviso l’esibizione ha preso una piega del tutto diversa nel momento in cui si è avvicinata a lui Katia Ricciarelli, prendendo anche lei parte alle danze e chiosando con un bacio appassionato.

Giucas Casella gela Francesca Cipriani "Sei tutta di plastica"/ Gaffe al GF Vip

Katia Ricciarelli ed il bacio con Giucas Casella

Nessuno nella Casa del GF Vip si sarebbe mai aspettato un epilogo simile e di tale intensità tra Katia Ricciarelli e Giucas Casella. La cantante lirica ha già dimostrato in passato di volersi mettere totalmente in gioco in questa nuova esperienza televisiva che la vede protagonista, e così è stato. La Ricciarelli, infatti, si è avvicinata all’amico mettendosi sotto l’ombrello per ripararsi dagli schizzi d’acqua provenienti dalla doccia.

Mentre qualcuno tra i suoi amici urlava “Bacio!”, Giucas Casella non ha perso tempo ed ha prontamente tentato di baciare la sua inquilina che, a sua volta, si è prestata al gioco con grande leggerezza finendo con rendersi protagonisti di un lungo bacio inaspettatamente appassionato scambiato sotto la doccia e sullo sfondo di una romantica musica. E c’è già chi, dopo questa parentesi, ipotizza nuovi intrecci amorosi tra i due amici di vecchia data! Come commenteranno le immagini nel corso della nuova puntata di oggi del Grande Fratello Vip?

Giucas Casella/ Come un padre per Soleil al GF VIP: "Mi piace tantissimo"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)





© RIPRODUZIONE RISERVATA