Katia Ricciarelli batosta su Miriana Trevisan/ “Ha 25 anni in meno di me e…”

Il rapporto tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan non è mai stato dei migliori all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 e la soprano durante tutto il suo percorso all’interno del reality ha più volte espresso la sua opinione sulla showgirl senza risparmiarsi con le parole, esattamente come è successo qualche ora fa quando la soprano non ha risparmiato le critiche nei confronti della showgirl.

Katia Ricciarelli si è confidata sotto le coperte mentre chiacchierava con Nathaly Caldonazzo e Delia Duran e durante la confessione, in cui Delia Duran ha ammesso di provare interesse per Antonio Medugno al soprano ne ha approfittato per criticare Miriana Trevisan: “Stai guardando che Miriana c’ha 25 anni in meno di me, ma non sembra… almeno datemi sta soddisfazione!”. Le altre donne hanno subito dato conferma a Katia, soprattutto Delia Duran che ha ammesso: “È vero tu hai una pelle pazzesca”.

Katia Ricciarelli lo scorso martedì è stata al centro del dibattito del pubblico dopo che alcuni spettatori più attenti hanno visto la soprano preparare le sue valigie e si è fatta subito largo la voce che la donna potrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2021 durante la puntata di lunedì 14 febbraio. Inoltre negli ultimi giorni, la soprano avrebbe lasciato alcuni regali a Soleil Sorge e al Grande Fratello e questi potrebbero essere altri indizi sulle intenzioni della soprano.

Tuttavia, alcun hanno smentito le immagini di Katia Ricciarelli che prepara le valigie facendo notare come la soprano le stesse disfando dopo il televoto di lunedì scorso, anche se questo non riguardava l’eliminazione bensì l’approdo diretto in finale conquistato poi, da Delia Duran.

