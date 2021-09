Katia Ricciarelli, bestemmia al Grande Fratello Vip?/ Video: squalifica? Web diviso

Sono passate poche ore da quando i primi concorrenti hanno varcato la porta rossa di Cinecittà dando il via alla sesta edizione del Grande Fratello Vip e sul web sono già iniziate le prime polemiche in merito a presunte bestemmie. Dopo quella che, a detta di qualcuno, avrebbe pronunciato Soleil Sorge, è scoppiato anche il caso su una presunta bestemmia pronunciata da Katia Ricciarelli. Il tutto sarebbe avvenuto mentre l’artista stava mangiando. Pensando di aver ingerito dell’aglio, si sarebbe lasciata andare ad un’imprecazione.

Il video è stato pubblicato dalla pagina “Iosonoscioccobasita” e si sente pronunciare qualcosa dalla Ricciarelli. Qualcuno ritiene che Katia abbia pronunciato una parola simile a quella che, lo scorso anno, portò alla squalifica di Paolo Brosio mentre altri ritengono che la Ricciarelli abbia semplicemente usato un intercalare.

Katia Ricciarelli rischia la squalifica al Grande Fratello Vip 2021?

Squalifica sì o no per Katia Ricciarelli? Sotto il video pubblicato dalla pagina “Iosonoscioccobasita2, molti utenti difendono Katia Ricciarelli. “Ma davvero ora non si può dire niente?“, scrive una signora. “Ma basta co queste presunte bestemmie. È un intercalare. Punto. È iniziato da un giorno già sono usciti due articoli su presunte bestemmie“, scrive un ragazzo. E ancora: “É un intercalare toscano”.



C’è, tuttavia, chi chiede l’applicazione di un provvedimento disciplinare. “Ha detto la stessa frase Denis Dosio, ora voglio la squalifica venerdì“, sottolinea una ragazza. Cosa accadrà, dunque, venerdìm 17 settembre quando il Grande Fratello Vip 2021 tornerà in onda con la seconda puntata? Alfonso Signorini affronterà sia il caso di Soleil Sorge che quello della Ricciarelli? Lo scopriremo tra due giorni.

