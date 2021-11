Katia Ricciarelli/ “Brindisi alla futura nuova coppia”: parla di Alex e Soleil?

La passata diretta del Grande Fratello Vip ha esordito con un focus sulla lite dei giorni scorsi tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo, la quale sembra aver lasciato degli strascichi. La Ricciarelli ha chiesto di finirla con questa storia, Jo squillo invece ha incalzato: “Il fatto dello sberleffo dietro l’ho sentito, altri l’hanno visto”. Nessuno degli inquilini tirati in causa hanno aggiunto altro: Alex Belli si è sentito estraneo ai fatti, Davide Silvestri e Soleil Sorge si sono mantenuti neutrali, approvando l’atteggiamento di entrambe. L’attenzione si è poi spostata sul suo flirt con Alberto Sordi, del loro primo incontro al teatro dell’Opera e delle 100 rose rosse che le ha regalato. “Lui voleva sempre cantare (…) Aveva una risata che ti conquistava (…), non voleva i rapporti duraturi”.

Non è un periodo tranquillo per Katia Ricciarelli: sebbene abbia un caratterino non semplice, anche i suoi compagni di viaggio non le semplificano la vita. In puntata si è tornati a parlare dello scontro verbale tra Carmen Russo e la cantante lirica. Nei giorni scorsi durante una lite, la ballerina ha detto: “(…) io fuori di qui ho una famiglia (…)”, parole che hanno mandato su tutte le furie la Soprana che non si è trattenuta nel darle della “str*nza”. Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen, ha riportato i riflettori sulla questione prendendo le difese della moglie: “Ricordo che è stata Katia ad aver usato brutte parole, non il contrario (…). Conosco i meccanismi dei reality show e credo che la signora Ricciarelli stia facendo di tutto per vincere e la persona che potrebbe ostacolarla e darle più noia è proprio Carmen”. La replica della Ricciarelli non si è fatta attendere.

La cantante lirica è esasperata: a scatenare la bufera questa volta è stata una scatoletta di tonno. Katia Ricciarelli è arrabbiata con gli inquilini perché a tutti piace cucinare ma a nessuno pulire. Le è bastato trovare una scatoletta di tonno aperta lasciata sul tavolo per farla infuriare. Non venendo fuori il colpevole, si è messa sulle sue tracce e finalmente è riuscita a scovarlo: si è trattato di Nicola Pisu. A nulla sono servite le difese di Miriana Trevisan, poiché Katia ha sbottato dicendo che si sarebbe rivolta alla produzione del Grande Fratello per obbligare i concorrenti a essere più ordinati e puliti. Il comportamento degli inquilini sta facendo perdere la pazienza alla Ricciarelli: “Sono veramente stanca!”.

In queste ultime ore Tommaso Zorzi sta facendo parlare di sé, per aver rilasciato delle dichiarazioni abbastanza pesanti contro la Soprana. L’ex gieffino è tornato a criticare la Ricciarelli affermando che l’atteggiamento di superiorità adottato dalla concorrente sta cominciando a dare fastidio non solo ai residenti della Casa ma anche al pubblico che non ha per niente apprezzato il suo racconto su Alberto Sordi. La posizione della Ricciarelli è in bilico, finora non è andata mai al televoto: se ci andasse il risultato per lei potrebbe essere catastrofico perché dai commenti social in pochi apprezzano il suo percorso ed il suo essere “vera” le sta riservando un brutto finale.

Il brindisi di Halloween si tinge di giallo: crede nella coppia Soleil Sorge-Alex Belli?

Katia Ricciarelli intanto, come il resto della Casa ha preso parte al party di Halloween organizzato dal Grande Fratello Vip. Una frase, nel bel mezzo del brindisi durante la cena ha spiazzato il resto dei suoi inquilini: “facciamo un brindisi alla coppia che si sta per formare in casa”. A chi farà riferimento? La cantante lirica ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina dopo aver osservato attentamente ciò che stava accadendo negli ultimi giorni tra alcuni inquilini. Ma adesso è arrivato il momento di sputare il rospo: a chi farà riferimento?

I Vipponi hanno quindi insistito affinché facesse il nome dei due presunti innamorati ma la cantante lirica non ha voluto per niente al mondo sbilanciarsi oltre, limitandosi a commentare: “eh, dirò i loro nomi dopo il secondo calice di vino”. Per il web però l’indovinello sembra essere già risolto: potrebbe far riferimento ad Alex e Soleil, sempre più pericolosamente vicini? A fine cena, quando tutti attendevano i fatidici nomi, alla fine non sono stati accontentati dalla Ricciarelli che ha chiosato laconica: “prima o poi li renderà noti”.



