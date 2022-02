Katia Ricciarelli “brutta cosa bacio di Soleil e Delia”/ “Ci vuole pudore e decenza”

Katia Ricciarelli contro il bacio fra Soleil Sorge e Delia Duran al Grande Fratello Vip. La cantante lirica non ha apprezzato minimamente il bacio tra le due donne del GF VIP, non tanto per la natura del bacio saffico, ma per come le due lo hanno raccontato. “Era un bacio pieno di passione” – precisa la Ricciarelli che poi ci va giù pesante dicendo – “è stata una brutta cosa e io mi auguro nella mia vita di non vedere più cose del genere. Non mi è piaciuto perchè queste cose si fanno e non c’è niente di male però non si fanno così pubblicamente, c’è un limite, una decenza e un pudore che bisogna anche mantenere”.

Katia Ricciarelli a Soleil: "Alex Belli ha un precedente"/ Regia del GF Vip censura…

Non solo, la Ricciarelli parlando sempre del bacio tra Delia e Soleil ha aggiunto: “l’ho trovata una cosa sfrontata e Alex ci ha messo la pezza da novanta ‘ma lo vedi, lo capisci perchè amo questa donna? Lei è pazza’. Non ho nulla contro l’amore tra due donne, ma questa cosa proprio no”. La predica della Ricciarelli non è però piaciuta al pubblico social che ha rimarcato: “Katia che fa la morale quando pure lei si è baciata con Delia”.

Soleil dopo la lite con Alex Belli/ "Dirò che ero ubriaca e non ricordo nulla"

Bacio Soleil e Delia: dopo il “no” di Katia Ricciarelli, anche quello di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Il bacio di Soleil Sorge e Delia Duran non è piaciuto solo a Katia Ricciarelli, visto che dallo studio del Grande Fratello Vip anche le due opinioniste hanno interpretato male la cosa. “Io penso che purtroppo sia tutto vero, non c’è niente di finto. Quello che ha detto Katia è vero, sono convinta che Delia l’abbia fatto per farsi vedere da Alex perchè è una pedina nelle sue mani. E Soleil si è messa dentro e ha fatto vedere che partecipava” – ha detto Sonia Bruganelli.

Katia Ricciarelli proposta hot a Soleil/ "Se fossi in te prenderei Alex lo bacerei davanti a Delia..."

Adriana Volpe, invece, ha letteralmente bocciato il bacio: “a me non è piaciuto per niente questo bacio, mi ha messo a disagio ma non perchè ho visto due donne, qui sono tutti complici, non c’è una vittima. Alla fine sai chi è l’allocco di tutto questo? E’ Alex”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA