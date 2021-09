Katia Ricciarelli cade al Grande Fratello Vip/ Poi la lite: “Senza rispetto per me”

Katia Ricciarelli ancora protagonista nella Casa del Grande Fratello Vip. Quella di ieri è stata per la cantante lirica una serata piuttosto movimentata, in primis per una caduta che l’ha vista protagonista. In giardino, la cantante si è accomodata su una seduta che si è però ribaltata, facendola cascare di lato. “Uh Signore, ma chi è lo stron** che ha messo così questa sedia?” le parole della Ricciarelli durante la caduta. Alla vista della scena, Nicola Pisu è accorso ad aiutarla, ma Katia l’ha subito tranquillizzato che era tutto a posto.

Per Katia, però, c’è stato anche spazio per una accesa lite con alcuni compagni in Casa. Tutto è nato da un gioco dal quale la cantante si è sentita esclusa perché non invitata. Così ha sbottato contro tutti: “Avete mancato di rispetto a una persona che si è dimostrata con tutti voi molto carina ed educata. Basta, basta”, ha tuonato.

Katia Riccarelli sbotta contro Tommaso Eletti e Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip

Tommaso Eletti ha provato a sminuire la cosa: “Dai andiamo a giocare. – ha chiesto a Katia Ricciarelli – È un problema grave questo?”. La cantante ha però replicato: “Molto grave, perché mi conosco”. “Io ho detto non giochiamo più finché non siamo tutti quanti”, ha risposto allora Tommaso. Ma Katia ha ribadito la sua posizione: “Infatti, adesso andate a giocare che io vado a letto. Basta, finiamola qua. Passerà anche venerdì questa discussione e dirò quello che penso”.

Manila Nazzaro ha però aggiunto che sarebbe stata proprio la Ricciarelli ad ammettere di non apprezzare il gioco, lei ha tuttavia replicato: “Lo spiegherò, se me lo chiedono, venerdì. Basta adesso. Sono venuta io di mia iniziativa per giocare. Mi volete fare passare da deficiente. Non sono mica deficiente. A me dispiace molto, perché io sono sempre a disposizione di tutti e voglio bene a tutti. Mi sono seccata, punto e a capo”.





