Attrice, cantante e soprano. Katia Ricciarelli ha costruito una carriera ricca di successi e sfumature nel mondo dello spettacolo, ritagliandosi uno spazio importante. Per quanto concerne la sua attività nella lirica, nel corso degli anni, Katia Ricciarelli ha colto una serie innumerevole di successi grazie a performance straordinarie. Come non citare Elena ne La donna del lago, Bianca in Bianca e Falliero a fianco di Marilyn Horne, Ninetta ne La gazza ladra e tantissime altre opere.

Sorelle di Katia Ricciarelli, chi sono Maria Luisa e Anna/ "Un trauma pazzesco la morte a soli 29 anni di..."

Come dicevamo, però, Katia Ricciarelli è diventata anche un’attrice affermata, nel periodo in cui ha allenato il ritmo con il belcanto. Dalla tv ai reality, passando per le fiction come Carabinieri 7 ed Un passo dal cielo. Ha preso parte anche al cast de La seconda notte di nozze di Pupi Avati, con una interpretazione meravigliosa che le ha permesso di vincere il Nastro d’Argento. Più recentemente, invece, ha preso parte al Grande Fratello, dove si è fatto notare per il suo carisma ed un caratterino alquanto divisivo.

Genitori di Katia Ricciarelli, chi sono: non riconosciuta dal papà/ Cresciuta solo da mamma Molara

Katia Ricciarelli e il grande amore per l’ex marito Pippo Baudo, ecco perché finì

Nell’esperienza nella casa, naturalmente, ha parlato anche e soprattutto della sua storia d’amore con il celebre presentatore Pippo Baudo. Un capito già affrontato in lungo e in largo, in diverse interviste molto interessanti. Come quella rilasciata al Corriere della Sera, in cui Katia Ricciarelli cita proprio i suoi amori più grandi. Dal tenore Josè Carreras, che sposò nel 1986 e dal quale divorziò nel 2007, al mitico conduttore, appunto, Pippo Baudo.

“Siamo stati davvero innamorati. Io fui un po’ cialtrona”, ha confidato la cantante lirica. “Lui non era geloso e allora io mi mandavo da sola delle rose gialle, senza biglietto, per farlo insospettire”, ricorda divertita la Ricciarelli. Tra loro pare che finì per via degli impegni lavorativi molto pesanti e intensi, che impedivano alla coppia di viversi come avrebbe voluto. “Ma questa non è una storia che può essere dimenticata”, assicura Katia.

Katia Ricciarelli, chi è: nata in una famiglia povera e senza papà/ Poi la lirica e la tv