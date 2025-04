Katia Ricciarelli ha un nuovo compagno?

Come stanno le cose per Katia Ricciarelli in questo momento della sua vita dal punto di vista sentimentale? La celebre cantante ed ex moglie di Pippo Baudo nei mesi scorsi si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove è tornata a parlare della sua storia con il noto conduttore siciliano, soffermandosi anche sull’attuale situazione di cuore. E Katia Ricciarelli, parlando da Pippo Baudo in poi, ha detto la sua sul suo attuale stato di cuore:

Tracciando l’identikit del suo uomo ideale, Katia Ricciarelli ha spiegato come dovrebbe essere il suo compagno di vita ideale: “Deve amare la natura, deve farmi da damo di compagnia, deve essere intelligente, ironico, allegro e non deve rompere le scatole” le parole della cantante soprano che dunque continua a nutrire ancora qualche speranza nell’amore in vista del futuro. Sicuramente Katia Ricciarelli ha le idee chiare e una certa conoscenza di se stessa, che le permette di essere molto selettiva riguardo agli uomini.

Katia Ricciarelli e i corteggiatori: “Suonano alla mia porta”

Dopo la fine del matrimonio con Pippo Baudo, che per anni ha prestato molto materiale al mondo del gossip, Katia Ricciarelli non è riuscita a vedere scattare quella fiammella dei sentimenti. Ma questo si è rivelato sufficiente per attirare comunque dei corteggiatori, visto che la cantante ha raccontato a Verissimo di Silvia Toffanin: “I corteggiatori suonano ancora alla mia porta” ha confidato la soprano sulla sua vita privata.

Nel 2022 Katia Ricciarelli aveva avuto un’altra storia, che però si è conclusa anzitempo. E la stessa soprano, riguardo alla relazione giunta al capolinea, ha ammesso: “Mi sono chiesta: ‘Ma voglio mettermi un estraneo in casa per poi fargli anche da badante?’ E l’ho mandato via” ha raccontato anche con fare ironico la cantante nel programma di Silvia Toffanin su Canale Cinque.

