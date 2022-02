Katia Ricciarelli choc “Fatemi uscire”/ Sbotta “andate tutti a fare in c*lo!”, abbandona il GF VIP?

Katia Ricciarelli ha chiesto al pubblico di essere eliminata dalla casa del Gf Vip 2021. Nonostante manchi meno di un mese alla fine della trasmissione, e il traguardo sia di conseguenza vicino, la nota soprano non intende più restare nella casa più spiata d’Italia. Del resto quella di ieri è stata una serata non semplice per la stessa Katia Ricciarelli, prima “coinvolta” nel famoso triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, poi il litigio con Miriana Trevisan, e quindi la nomination. Durante la diretta l’artista ha quindi chiesto ad Alfonso Signorini di farla uscire prima del televoto, ma il conduttore le ha spiegato che l’unica cosa da fare sarebbe stato quella di appellarsi al pubblico per essere eliminata. “Alfonso io chiedo una cosa che è nuova, che forse non ti è mai stata chiesta. Senti, potrei uscire io per cortesia? Ne ho bisogno – sono le parole dell’ex moglie di Pippo Baudo durante la diretta – voglio andare a casa mia, vorrei tanto andarci. E perché non mi trovo più”.

“Vorrei lanciare un appello al pubblico – ha continuato Katia Ricciarelli – intanto ringrazio tutti i telespettatori. Visto che ti avevo detto l’altro giorno che era già una vittoria essere arrivata qui a 5 mesi dall’inizio, non ho mai avuto ambizioni di vincere, ma soltanto di vivere bene qui dentro. Adesso non mi trovo più. Visto che sono considerata una persona di una certa età è giusto che io me ne vada a casa e ne ho bisogno fisicamente, del mio spazio, dei miei affetti. Pubblico vi prego non consideratemi proprio. Il mio è un messaggio con il cuore, voglio andarmene via da qui”.

KATIA RICCIARELLI, LO SFOGO E LA CONFIDENZA CON DAVIDE SILVESTRI DOPO LA DIRETTA

Durante uno sfogo Katia Ricciarelli ha anche mandato a quel paese i vipponi con cui ha discusso: “Io sono felice di uscire perché non mi va più di vedere queste facce da santarelline. Come sono contenta, mi sono liberata, adesso posso anche uscire… Sono contenta di essermi tolta un sassolino dalle scarpe, anzi un macigno, ora voglio uscire e andarmene. Adesso sono sbottata senza ritorno e voglio uscire, così lascio largo ai giovani. Andate a fare in C*lo tutti“.

Katia Ricciarelli ha poi affrontato l’argomento anche dopo la diretta, parlando con Davide Silvestri: “Non voglio più stare qui. Sono stata fin troppo, ma adesso non ci sto bene. Ok che manca poco, ma sono pur sempre tre settimane ancora da sopportare. Quindi voglio andarmene, spero che il pubblico mi ascolti“. Katia Ricciarelli sarà accontentata? Negli ultimi televoti ha ricevuto sempre pochissimi voti quindi è probabile una sua eliminazione.

