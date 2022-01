Katia Ricciarelli choc: “Lulù scimmia, principessa con le gambe aperte”/ É bufera

Bufera sul web per una serie di insulti rivolti da Katia Ricciarelli a Lulù Selassiè nel corso della trentunesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Dopo lo scontro con Lulù e Jessica e il relativo confronto avuto con Clarissa Selassiè insieme a Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli non ha risparmiato commenti nei confronti di Lulù. La fidanzata di Manuel Bortuzzo è stata la destinaria di parole pesanti che stanno indignando il web che chiede un provvedimento immediato nei confronti della cantante da parte del Grande Fratello Vip. Mentre parlava con la Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Soleil Sorge della lite con le sorelle Selassiè, Katia Ricciarelli si è lasciata andare ad un commento che ha scatenato la dura reazione del web.

La Ricciarelli, riferendosi a Lulù che si trovava podo distante con Manuel Bortusso e Valeria Marini, avrebbe detto: “La principessa che sta con le gambe aperte”. Parole che hanno scatenato la reazione del web che si è successivamente scagliato contro la cantante anche per un altro termine usato all’indirizzo di Lulù.

Tra Jessica e Lulù Selassiè, Katia Ricciarelli non risparmia commenti feroci all’indirizzo della fidanzata di Manuel Bortuzzo. Dopo le nomination palesi durante la trentunesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 nel corso delle quali c’è stato un duro confronto tra Soleil Sorge e gli altri concorrenti che ha provocato la reazione di Alfonso Signorini, Soleil ha raccontato tutto alla Ricciarelli. “Mi hanno iniziato a urlare sopra”, ha detto la la Sorge spiegando l’accaduto nella sala delle nomination. “Ma chi? Quella scimmia lì…ah non si può dire”, è stato il commento della Ricciarelli.

La parola “scimmia”, nel corso dell’edizione in onda del Grande Fratello Vip, ha già scatenato ampie polemiche. All’inizio del reality, ad usarla fu Soleil Sorge che si scusò in diretta. Stavolta, il termine utilizzato dalla Ricciarelli sta facendo rumore sul web. Su Twitter, sono tantissimi gli utenti che chiedono provvedimenti nei confronti della cantante.

