Katia Ricciarelli e la fine della storia con Pippo Baudo: "Non ci vedevamo più. Ecco cosa mi disse"

Katia Ricciarelli torna a parlare dopo la morte di Pippo Baudo. La celebre cantante soprano si è raccontata tra le colonne di Oggi, il magazine diretto da Giovanni Terzi nel quale ha colto l’occasione per parlare della scomparsa dell’ex marito, con il quale ha vissuto pagine molto importanti della sua vita. Katia Ricciarelli ha rivelato di aver scoperto della sua scomparsa solamente attraverso il piccolo schermo, visti i contatti ormai complicati con il conduttore e direttore artistico di 13 Festival di Sanremo: “Che era morto l’ho appreso dalla televisione: nessuna delle persone che stavano attorno a lui ha avuto l’accortezza di telefonarmi per avvisarmi”.

E Katia Ricciarelli si è lasciata andare anche a qualche dettaglio riguardo al lascito di Pippo Baudo, che si era lasciato andare a qualche rivelazione qualche tempo fa proprio con la cantante ed ex moglie: “Una volta mi disse di averle intestato due appartamenti di Roma. Io rimasi colpita e gli chiesi come mai. Mi rispose: ‘È buona e mi sta vicino’ ha detto Katia Ricciarelli tirando fuori dalla scatola dei ricordi questa rivelazione dello stesso Baudo.

Katia Ricciarelli e la fine della relazione con Pippo Baudo: “Non ci vedevamo mai”

Un amore nato su invito a cena si è trasformato nella storia della vita di Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, che non sono mai più riusciti a trovare un amore forte come quello che hanno vissuto per decenni.

Riguardo alla relazione vissuta con il celebre conduttore di 13 Festival di Sanremo, la Ricciarelli ha raccontato come tutto nacque grazie a quella che doveva essere soltanto una notte di divertimento, che si trasformò in qualcosa di molto più grande e importante. Gli ultimi tempi però i due non riuscivano più a trovare tempo da condividere, complici i tanti impegni in giro per l’Italia e per il mondo: “Non ci vedevamo più, non c’era tempo” ha confessato la Ricciarelli a Gente.

