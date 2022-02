Katia Ricciarelli choc “Vi sbatto contro il muro e vi violento”/ Sarà squalificata?

Le dichiarazioni choc di Katia Ricciarelli verso i due nuovi concorrenti

Katia Ricciarelli è perenemmente fuori controllo al Grande Fratello Vip. La soprano ci ricasca lasciandosi scappare altre parole pesantissime che indignano diversi telespettatori che invocano, nuovamente, la squalifica della soprano dalla casa di Cinecittà. Durante una tranquilla chiacchierata in salotto con presenti Antonio, Soleil, Delia, Giucas, Barù e Gianluca, la cantante veneta ha sbroccato di punto in bianco. Antonio Medugno e Gianluca Costantino hanno scritto su un bigliettino per un gioco che le concorrenti che li hanno accolti meglio sono state Miriana Trevisan, Nathalie Caldonazzo e Manila Nazzaro, scatenando la reazione avvelenata di Katia Ricciarelli che ha sconvolto un pò tutti dicendo: “Guardate che se vi imbrocco a tutti e due da soli, vi sbatto al muro e vi violento!“. Non soddisfatta ha poi aggiunto: “Così capirete cos’è una donna…tiè! Beccati questa!“.

Il web chiede la squalifica di Katia Ricciarelli

Sembrava una serata tranquilla nella casa del Grande Fratello Vip, quando all’improvviso sono arrivate le dichiarazioni horror di Katia Ricciarelli, la quale arrabbiata per non essere stata inserita da Antonio Medugno e Gianluca Costantino, i due nuovi concorrenti, nel gruppo di donne che li ha accolti bene, ha utilizzato parole irripetibili nei loro confronti. Parole che potrebbero suonare come istigazione alla violenza sessuale. Le reazioni del web non si sono fatte attendere: appena il video in questione ha iniziato a circolare Alfonso Signorini e le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, sono state “taggate” per segnalare l’accaduto e invocare la squalifica. Tuttavia, sono scarse le probabilità per cui si arrivi a un’eliminazione d’ufficio lunedì prossimo: anche se, per certi versi, potrebbe essere un buon modo per salvare la burbera Katia Ricciarelli dall’ennesima figuraccia.

