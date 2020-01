Katia Ricciarelli/ Ciuffi è il suo nuovo “amore”: “Un figlio di buona donna…”

Katia Ricciarelli intervistata per Grand Hotel, si racconta. Da poco ha festeggiato i cinquant’anni di carriera ed i suoi favolosi 73 anni di età. Nel suo cuore, c’è ancora spazio per l’amore e, in funzione del passato, si parla anche di Pippo Baudo, il celebre conduttore siciliano che ha sposato negli anni ’90 per poi divorziare in maniera burrascosa nel 2004. Adesso nella sua vita c’è un irresistibile cagnolino bianco: “Si chiama Ciuffi, ha poco più di un anno ed è il mio grande amore. Fin da quando ha messo piede, anzi zampa in casa ho capito che mi avrebbe fregata: infatti cosi è stato. Con la sua allegria non solo è riuscito a conquistarmi, ma mi ha anche dato la forza di superare un grande dolore. Quale? La scomparsa di Dorothy, la mia amatissima cagnolina che ha vissuto con me per diciotto anni. La sua perdita mi ha spettato il cuore, ho sofferto talmente tanto da avere giurato a me stessa che non avrei mai più preso un altro cane. L’ho pure sepolta nel mio giardino, proprio qui sotto la finestra, per averla sempre accanto. Per me era insostituibile. Invece un bel giorno è arrivato lui…”.

Katia Ricciarelli ritrova l’amore con Ciuffi

Come è arrivato? Regalo di alcuni amici. “Sono stati loro a regalarmelo, e io non ho potuto nemmeno dire ‘Non lo voglio, non é il momento…” perché non si rifiuta un regalo. E poi, come avrei potuto dire di no a un birbante del genere? lo vivo da sola, ho bisogno di parlare anche con un altro essere vivente. E lui mi è subito entrato nel cuore pensi che ha perfino imparato a emettere un suono che assomiglia alla parola “mamma”. Gli ho girato un video mentre lo fa e l’ho inviato ai miei amici: sono tutti rimasti senza parole, non riuscivano a crederci…”. Ciuffi pare avere un particolare “hobby”: “Rompere le scatole a me. Si diverte a fare tira e molla con un pupazzo: io glielo tiro e lui me lo riporta tenendolo tra i denti e poi vuole che provi a strapparglielo di bocca. In più ultimamente, tanto per darmi del lavoro, ha preso l’abitudine di dormire nelle sue due “suite”. Ciuffi ha due cucce: una per il giorno, che sta in salotto, e una per la notte, che tengo in camera mia. Ecco, da qualche tempo lui vuole anche quella diurna in camera da letto, così la notte si permette il lusso di passare da una cuccia all’altra… hai capito il figlio di una buona donna? Ma io non riesco a non viziarlo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA