Katia Ricciarelli ha presenziato alla camera ardente dell'ex marito Pippo Baudo e si è mostrata visibilmente commossa: poi l'incontro con Tiziana Baudo

La morte di Pippo Baudo ha scosso il mondo dello spettacolo. Il conduttore 89enne, che per tanti è stato il padre della TV italiana, è morto lo scorso 16 agosto, e sono in tantissimi ad avergli voluto dare un ultimo saluto alla camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie. Tra le persone presenti, la conduttrice Mara Venier, che ha accolto con calore la cantante Katia Ricciarelli, nota ex moglie di Baudo.

Ben 18 gli anni trascorsi fianco a fianco da Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, anni che, nonostante la separazione e le nuove vite che entrambi hanno poi intrapreso, non possono essere dimenticati. E questi sentimenti si sono visti tutti nella camera ardente, dove Katia non è riuscita a trattenere le lacrime per il dolore della perdita dell’ex marito.

Katia Ricciarelli in lacrime alla camera ardente di Pippo Baudo: l’incontro con Tiziana, la figlia del conduttore

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo hanno mantenuto ottimi rapporti dopo la separazione. Buoni i rapporti anche con la figlia del conduttore, Tiziana, che Katia ha incontrato proprio nella camera ardente. Tra le due c’è stato un toccante abbraccio, ripreso dalle telecamere presenti, che è infatti diventato virale sui social (trovate il video sotto).

Katia e Tiziana sono rimaste vicine per un po’ dopo essersi prese per mano, e si sono scambiate alcune parole. Al loro fianco, sempre presente, Mara Venier, che ha fatto da supporto ad entrambe le donne. “Sono molto scossa, non ci vedevamo più ma non si possono dimenticare i 18 anni passati insieme”, sono state le prime parole della cantante lirica dopo la notizia della morte di Pippo Baudo.