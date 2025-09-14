Katia Ricciarelli, il retroscena sul matrimonio con Baudo: “Prima del sì abbiamo perso un figlio”. La confessione toccante.

Katia Ricciarelli è una delle ospiti del tanto seguito salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. La celebre cantante ripercorre la sua carriera e la sua storia d’amore con Pippo Baudo, durata per quasi vent’anni. Nata in una famiglia poco agiata, Katia ha sempre raccontato di aver fatto di tutto per lavorare e portare soldi a casa, anche se la sua passione rimane la musica. Studia per diventare cantante lirica e riesce a raggiungere i teatri più importanti del mondo, per poi debuttare anche in tv in reality e fiction italiane.

Nel 2021, partecipa anche al Grande Fratello Vip. Katia Ricciarelli conosce poi Pippo Baudo, con il quale resta sposata dal 1986 fino al 2004, anche se il divorzio è arrivato tre anni dopo la separazione. Un amore, il loro, passionale e travolgente: “Mi piaceva il suo modo di essere ironico, divertente. Siamo stati davvero innamorati. Io fui un po’ cialtrona“, aveva spiegato la Ricciarelli al Corriere della Sera, dicendo di aver annunciato a sua madre di sposarsi con ‘una persona importante’.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo: “Ero gelosissima di lui“

Il rapporto tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo non è sempre stato rose e fiori. Lei stessa ha raccontato in una lunga intervista al Corriere di essere stata molto gelosa del conduttore, tanto che prima del matrimonio inviava a sè stessa alcuni regalini per farlo ingelosire. “Io ero molto gelosa perché lui era sempre circondato da bellissime donne. In particolare, c’era quella svedese… bionda, coi capelli corti, altissima… che poi sposò Sylvester Stallone“, spiega, “Lei, la classica bonazza affascinante, pericolosa (si riferisce a Brigitte Nielsen, ndr)”.

Purtroppo, nel corso del loro matrimonio persero un figlio: “Io e Pippo Baudo abbiamo perso un figlio prima di sposarci e abbiamo provato ad averne un altro con la procreazione assistita“, così aveva raccontato Katia Ricciarelli a Storie di Donne al Bivio, spiegando a Monica Setta il lutto prima delle nozze. Nonostante poi abbiano riprovato ad avere bambini, i figli non sono mai arrivati. Nel 2004 arriva la separazione. Il motivo? La cantante lirica ha confessato che purtroppo nella coppia era venuto a mancare il dialogo: loro erano sempre lontani per lavoro, e hanno deciso di prendere due strade diverse.