Katia Ricciarelli non ha approvato la decisione di Pippo Baudo in merito alla sua segretaria, due noti conduttori l'hanno criticata in televisione.

Katia Ricciarelli non ha nascosto la sua disapprovazione quando ha scoperto che Pippo Baudo ha lasciato parte della eredità a Dina Minna. Per lui non era solo un’assistente personale, la donna è rimasta al suo fianco e si è presa cura di lui per ben trentasei anni, la considerava come una figlia. La cantante lirica però ha avuto da ridire, queste le sue parole: “Per me non è giusto che la segretaria prenda quanto i figli“, con ironia ha anche detto che ha sbagliato lavoro se le segretarie vengono trattate così. Ieri le dichiarazioni della Ricciarelli sono state commentate a La Vita indiretta, nessuno le ha dato ragione.

Fioretta Mari: “Ecco perchè Pippo Baudo mi ha salvato la vita”/ “Mi impedì di partire, l’aereo precipitò…”

In puntata Alberto Matano ha preso le difese di Dina Minna dicendo che lo ha curato fino al suo ultimo istante e pensa che sia giusto che Pippo Baudo abbia deciso di donare a lei una parte del suo patrimonio. Ha anche ricordato che il conduttore e Katia Ricciarelli si sono separati nel lontano 2004 e non ci sono stati molti rapporti tra loro in questi ventuno anni. Dopodiché ha ribadito che Dina era come una figlia per lui perché trentasei anni insieme sono una vita, per la donna la sua scomparsa è un dolore molto forte.

Walter Veltroni: “Vidi un Sanremo con Pippo Baudo, non vi dico i commenti…”/ “Chi conduceva? Lasciamo stare”

Katia Ricciarelli bacchettata da Alberto Matano e Nunzia De Girolamo a La vita in diretta

In merito alle dichiarazioni di Katia Ricciarelli sulle ultime volontà di Pippo Baudo è intervenuta anche Nunzia De Girolamo. A detta sua amare una persona significa anche rispettare le sue volontà invece di fare una polemica che possa infangare la sua immagine. Ha anche detto che capisce il suo dolore per non aver potuto riabbracciare un uomo che ha amato molto in passato e con cui ha condiviso molti importanti momenti, ma non aveva il diritto di fare polemica sulla sua eredità.

In studio Alberto Matano ha poi detto che dopo aver visto le immagini della camera ardente era rimasto colpito dall’avvicinamento di Katia Ricciarelli a Tiziana, la figlia di Pippo Baudo, e a Dina. Pensava che le tensioni fossero migliorate ma le dichiarazioni della cantante lirica lasciano pensare che non sia così. Lui ci ha tenuto a precisare che a La vita indiretta vogliono bene alla Ricciarelli, spesso infatti è presente in trasmissione, però ha trovato fuori posto le sue dichiarazioni.

Angela Lippi, chi è la prima moglie di Pippo Baudo/ "L'amore non è mai stato eterno"