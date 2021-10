Katia Ricciarelli da del “paralitico” a Gianmaria Antinolfi, espulsa dal Grande Fratello Vip?/ Web in rivolta

Katia Ricciarelli si è scagliata contro le donne della casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver ascoltato una conversazione in cui Joe Squillo, Ainett Stephens e Carmen Russo parlavano delle strategie di gioco, Katia ha sbottato: “Per tre volte ti ho detto ma cosa c’è da parlare, oltretutto ci distrae la cosa. Visto che siamo tutte qua, siamo tutte donne… Questa cosa andava detta tra di noi, invece è diventata una cosa enorme. Se vi comportate in questo modo qua, non andate d’accordo con me”.

Katia si è mostrata spazientita pensando che alcune possano tramare alle sue spalle. Jo e Ainett hanno dato ragione alla Ricciarelli mentre Carmen si è difesa spiegando: “Katia sappi che quello che ci siamo dette qui sul divano era per pensare a quello che potrebbe succedere domani. Tu stavi giocando! Quello che ci dicevamo era per fare ipotesi su domani sera”. Katia però esprime forti dubbi e pensa che qualcuno voglia spedirla al televoto.

Intanto, Katia Ricciarelli è tornata nella bufera dopo aver rivolto un infelice commento a Gianmaria Antinolfi. Durante uno scambio di battute in giardino, la Ricciarelli ha dato del paralitico al concorrente. Queste parole hanno scatenato gli utenti del web che non le hanno perdonato la nuova uscita decisamente fastidiosa. Non è la prima volta che Katia offende i concorrenti. In precedenza aveva dato della scimmia a Miriana Trevisan e in altre occasioni aveva avuto comportamenti omofobi.

Le accuse di bullismo e di cattiva educazioni sono diventate ormai innumerevoli e ci si chiede se il Grande fratello Vip prenderà a breve dei provvedimenti. C’è chi vorrebbe addirittura vederla in nomination: “Katia che da del paralitico a Gianmaria e della scimmia a Miriana la trovo davvero pessima. Continua ad offendere gratuitamente non è la prima volta. La vorrei proprio tra i nominabili”, scrive un utente. Stasera nella casa del Grande Fratello Vip la aspetterà una sorpresa. Dalle prime indiscrezioni trapela che la Ricciarelli sarà protagonista di un momento di tenerezza e che riuscirà ad abbracciare un affetto a cui è particolarmente legata. Di chi si tratterà?

