Katia Ricciarelli “Diffidata da Pago per frase su Miriana”/ Video, GF Vip “Avvocati…”

Katia Ricciarelli ha confidato a Soleil Sorge di essere stata diffidata da Pago, ex marito di Miriana Trevisan, per la frase pronunciata nei confronti della donna: è accaduto nelle scorse ore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e il momento della “confessione” da parte della cantante lirica all’ex concorrente di Pechino Express è stato immortalato dalle telecamere, tanto da essere divenuto virale in rete e ottenere numerose reazioni, commenti e condivisioni.

In particolare, nel video si vede Katia, in piedi, dialogare con Soleil, seduta, e chiederle in primis di mantenere il riserbo assoluto con gli altri concorrenti su quello che le sta per rivelare. Subito dopo, l’attrice di “Un passo dal cielo” ha sussurrato, tentando inutilmente di coprirsi il microfono per evitare che si sentisse la sua voce in tv, che “a casa mi hanno detto che è partita una diffida. Per aver detto ‘saresti una madre’. Capisci? Ora devo anche… È una diffida, non è niente di che. È partita da casa, dal suo ex uomo”.

GF VIP, KATIA RICCIARELLI DIFFIDATA DA PAGO (VIDEO): “CI PENSERANNO GLI AVVOCATI”

Visibilmente infastidita per la diffida ricevuta da Pago, Katia Ricciarelli ha poi evidenziato a Soleil, quasi a voler rassicurare più se stessa che la sua interlocutrice, che “ci penseranno gli avvocati”. Certo è che, dopo avere appreso questa notizia, vivere sotto lo stesso tetto per Katia e Miriana sarà ancora più difficoltoso di quanto non lo sia già stato sino a questo momento.

Soleil non si è dimostrata tuttavia sconvolta o sorpresa da quanto le stava raccontando in quel frangente Katia Ricciarelli, tanto che, truccandosi, le ha risposto: “Sì, lo so, sapevo tutto di questo“. Si attendono ora ulteriori risvolti in merito a questa vicenda, che inevitabilmente finirà perlomeno per contaminare il percorso congiunto (ma separato) di Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan all’interno del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

