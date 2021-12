Katia Ricciarelli e la solitudine:”Vorrei sparire e andarmene”/ Signorini si commuove

Katia Ricciarelli si commuove in diretta al Grande Fratello VIP 2021 quando, con Alfonso Signorini, affronta il tema della solitudine. “Vorrei piangere di gioia. Ho fatto un cuore per il Grande Fratello e vorrei portarmelo via. Questo cuore è mio”, dice la cantante mostrando una sua decorazione natalizia, realizzata nei giorni scorsi. Dalla fama alla gloria, Katia Ricciarelli per un periodo della sua vita è finita nel buio: “La solitudine si allarga e in tutti quegli anni di fama non mi sono mai fermata a raccogliere l’affetto di chi voleva darmelo”.

Katia Ricciarelli smaschera Alex e Soleil/ "Non state parlando con degli idioti"

Katia Ricciarelli e la solitudine: “Tutte le persone famose sono sole”

“Tutte le persone di un certo calibro o comunque molto famose sono rimaste sempre da sole, perché non puoi coltivare bene le amicizie”, spiega Katia Ricciarelli nel toccante confronto con Alfonso Signorini. “Quali sono i miei pensieri? A volte vorrei sparire così in una nuvola e andarmene. Io ho un amico e un’amica che contano molto nella mia vita e a loro chiedo scusa se ho pensato di finirla. Penso che sia una cosa brutta e una ingratitudine per chi mi vuole bene”. Il presentatore è commosso e colpito dalle sue parole e rabbrividisce: “Sarebbe un dolore che non puoi dare a chi ti ama. Non pensare mai ad una cosa del genere”. “Uscirò sicuramente da questa casa con un bagaglio diverso, alle persone qui dentro voglio bene e voglio dimostrarlo. Chiedo scusa per il mio carattere”, conclude la cantante.

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli attacca Soleil Sorge: "Modo di fare molto violento"/ Si esporrà in puntata?Katia Ricciarelli lascia il Grande Fratello Vip 2021/ Manila in lacrime:"va via un terzo della mia presenza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA