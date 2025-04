Katia Ricciarelli torna sulla storia con Pippo Baudo

La relazione vissuta da Katia Ricciarelli e Pippo Baudo ha riempito per anni i giornali di gossip e non solo. La nota cantante soprano ha raccontato più volte nel corso del tempo la sua relazione con il noto conduttore, più volte conduttore del Festival di Sanremo e volto storico della tv italiana. Nel corso di una recente intervista concessa, Katia Ricciarelli ha parlato di Pippo Baudo, ammettendo come tra i due sia rimasto il bene anche dopo la fine del matrimonio, parole che la dicono lunga su quanto i due siano ancora uniti.

“Se Pippo avesse bisogno di me, anche se non ci sentiamo da anni, io correrei ancora al suo fianco, perché lui per me è stato marito, amico, amante” le parole di Katia Ricciarelli che ha sottolineato il suo legame con il conduttore anche a distanza di anni dalla rottura del matrimonio.

Katia Ricciarelli chiude con gli uomini dopo il matrimonio con Pippo Baudo

La storia vissuta dalla cantante soprano con Pippo Baudo si è rivelata molto importante per Katia Ricciarelli, che ha faticato a rapportarsi con altri uomini dopo la fine del matrimonio. Soffermandosi sui problemi avuti con Pippo Baudo e che hanno portato alla rottura, Katia Ricciarelli ha confidato:

“Forse la mancanza di dialogo, perché io ero spesso fuori mentre lui aveva il suo lavoro in Italia, ha portato a venire a mancare la comunicazione. Non dimenticatevi mai di parlare” ha confessato la cantante consigliando tutte le coppie di parlarsi e riuscire a trovare delle soluzioni con il dialogo per evitare che possano saltare le relazioni e i rapporti. Un rapporto speciale per Katia Ricciarelli, che la soprano porta ancora nel cuore, una persona per la quale nutre ancora fiducia e rispetto nonostante la vita abbia deciso in maniera diversa.