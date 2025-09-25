Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, Magalli svela il motivo segreto della fine: "Si presentò tardi in ospedale, lui la cacciò furioso".

Dopo la morte di Pippo Baudo si è parlato moltissimo del divorzio da Katia Ricciarelli, anche perchè quest’ultima è intervenuta lamentandosi di non essere stata informata della scomparsa del suo ex marito. Ricordiamo che il conduttore è venuto a mancare il 16 agosto 2025 lasciando un vuoto incolmabile nel panorama televisivo italiano. Da lì si sono susseguite interviste a Katia Ricciarelli, la quale ha spiegato che il motivo dietro al loro divorzio risiedeva nella mancanza di comunicazione. Ma qualcuno ha smentito tutto.

Si tratta di Giancarlo Magalli, che ha svelato la sua opinione su quello che c’è dietro alla fine della relazione tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, ecco la sua verità: “Pippo Baudo fu operato al San Raffaele di Milano“, spiega Magalli, “E lei lo sapeva benissimo, ma era all’estero per un soggiorno, mi sembra in Croazia. Si presentò tre giorni dopo l’operazione e Baudo, che era stato assistito da Dina e dalla figlia Tiziana, la cacciò in malo modo: era infuriato. E gliene disse di tutti i colori“. Le dichiarazioni sono state svelate dal conduttore al settimanale Oggi.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, la confessione di Magalli: “Magari non avrebbero divorziato…“

Giancarlo Magalli ha vuotato il sacco confidandosi al Settimanale Oggi, spiegando la sua versione dei fatti rispetto al divorzio della cantante lirica con Pippo Baudo: “Lei, offesissima, fece arrivare una lettera dell’avvocato nella quale chiedeva la separazione“, confessa, “Presumo che lo scopo ultimo fosse ricevere le scuse del marito, che invece colse la palla al balzo. Fu l’inizio della fine del loro matrimonio, chissà, magari se fosse stata vicina a lui in ospedale invece di partire sarebbero andati avanti ancora un po’, ma il fatto che non ci fosse fu un grande dispiacere per Pippo, che mai avevo visto così infuriato“. Chiaramente, Pippo Baudo non può più rispondere e questo è solo il racconto di Giancarlo Magalli che si scontra completamente con la confessione della Ricciarelli. Dove sta la verità?