La storia tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo è stata una delle più importanti a livello mediatico negli anni ’90 e nei primi anni 2000. Per diverso tempo infatti la coppia formata dalla cantante soprano e dal celebre conduttore e direttore artistico di 13 Festival di Sanremo. La loro relazione è giunta al capolinea quando il dialogo è venuto a mancare e anche gli incontri tra i due erano sempre meno, viste le due professioni che portavano spesso entrambi lontano dalle mura domestiche.

Riguardo alla storia finita con Pippo Baudo, Katia Ricciarelli ha raccontato a riguardo: “Perché è finita? Forse la mancanza di dialogo perché io ero spesso fuori mentre lui aveva il suo lavoro in Italia, ha portato a venire a mancare il dialogo, che secondo me non va mai dimenticato” le parole della cantante che ha parlato così della fine della relazione con il compianto conduttore, mancato lo scorso 17 agosto.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, il commento sulla scomparsa del conduttore

Nei giorni scorsi la cantante è tornata a parlare della scomparsa di Pippo Baudo, un lutto che ha provocato un dolore immenso alla stessa artista, come poteva essere immaginabile. Riguardo alla morte di Pippo Baudo, Katia Ricciarelli non ha fatto niente per nascondere il dolore immenso provato:

“Sono sconvolta, non sono più una bambina, quando ho perso mia mamma mi sono sentita sola, ora con la morte di Pippo mi sembra proprio di rivivere quei momenti” ha detto dopo aver appreso la triste notizia della dipartita di Baudo. Un matrimonio lungo circa vent’anni che ha lasciato dei segni indelebili nel cuore di entrambi e anche di tanti fan che hanno seguito con grande interesse le loro vicende.

