Katia Ricciarelli e Pippo Baudo perché si sono lasciati? "Distanza e dialogo hanno inciso nel rapporto"

Il grande amore della vita di Pippo Baudo è stato senza dubbi quello con Katia Ricciarelli, la cantante soprano che ha vissuto molti anni al fianco del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per ben 13 volte. Tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo l’amore si è però consumato nel tempo, come dichiarato a più riprese dai diretti interessati.

“Sono sconvolta, non sono più una bambina, quando ho perso mia mamma mi sono sentita sola, ora con la morte di Pippo mi sembra proprio di rivivere quei momenti” ha detto Katia Ricciarelli tornando indietro con la mente al passato e commentando così la scomparsa di Pippo Baudo. Un momento durissimo che ha fatto riaffiorare nella testa di Katia Ricciarelli gli oltre 18 anni vissuti al fianco del presentatore volato via lo scorso 16 agosto. La cantante e Pippo Baudo hanno vissuto una relazione durata quasi un ventennio, anche se dopo la fine dell’amore i due hanno interrotto i rapporti fino a smettere di cercarsi e quindi parlarsi.

Katia Ricciarelli e la fine dell’amore con Pippo Baudo: cosa è accaduto

In passato la cantante aveva colto l’occasione per raccontare cosa aveva portato alla fine dell’amore con Pippo Baudo dopo 18 anni di storia. “Dopo 18 anni ci siamo separati, forse perché i nostri impegni ci portavano spesso lontano e abbiamo smesso di parlare.

Il dialogo è fondamentale” ha confidato Katia Ricciarelli in una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera. E nonostante i tentativi di riconciliazione lanciati dalla cantante, Pippo Baudo si è mostrato categorico: “Non si entra ed esce da un matrimonio come se niente fosse, non è una passeggiata”. Fine delle trasmissioni tra i due, con l’affetto che però nonostante tutto è sempre rimasto tra i due nonostante la fine del matrimonio.

