Katia Ricciarelli commenta la diffida dopo le dichiarazioni su Pippo Baudo e l'eredità a Verissimo: "Non ne sapevo nulla, nessuno è stato offeso"

Momento non facile per Katia Ricciarelli, finita sotto i riflettori per le sue dichiarazioni sull’eredità di Pippo Baudo. L’artista, nonché ex moglie dell’indimenticabile conduttore, aveva espresso perplessità per il fatto che la storica assistente del conduttore ricevesse una cifra molto vicina a quella spettante ai figli. Con la sua solita schiettezza, in una recente intervista, la cantante aveva sollevato perplessità sulla porzione di eredità riservata alla segretaria, sostenendo ironicamente di “aver sbagliato mestiere”.

Così in queste ore è arrivata la diffida da parte del legale di Dina Minna, come preannunciato dall’avvocato. “Il nostro intento è che la signora Ricciarelli si fermi e la smetta con le sue dichiarazioni totalmente fuori luogo. Non è competenza della signora il fatto di discutere il testamento…”, spiega l’avvocato Jacopo Pensa.

Katia Ricciarelli commenta la diffida dopo le dichiarazioni a Verissimo: “Non ho offeso nessuno…”

Insomma l’assistente della storica collaboratrice di Pippo Baudo invita la Ricciarelli a contare fino a cento prima di esprimersi sulla questione. E infatti, nelle sue parole affidate all’Adnkronos, l’avvocato insiste su un punto che ritiene cruciale: “Non spetta a lei decidere se Baudo abbia fatto bene o meno…”. Un commento duro e chiaro, che poco spazio lascia alle interpretazioni. La Ricciarelli, che avrebbe rilasciato dichiarazioni sull’eredita di Pippo Baudo a Verissimo, ha detto di non sapere nulla della diffida.

“Lo apprendo ora e se c’è una diffida non dico nulla, rispetto le diffide altrui. Però, io non ho offeso nessuno”, ha precisato ancora la cantante, evidentemente stupita da quanto sta accadendo. Di sicuro le sue parole hanno acceso un dibattito di cui la stessa Katia Ricciarelli, probabilmente, avrebbe fatto volentieri a meno.