Katia Ricciarelli e Soleil, attaccano Miriana Trevisan/ “Senza Biagio, si butta su Barù. Sono numeri”

Non si placa la tensione nella casa del Gf Vip 2021, e le due fazioni, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil da una parte, Miriana Trevisan, le Princess, e Nathaly Caldonazzo, dall’altra, continuano a non amarsi. Se la situazione sembrerebbe essere un po’ migliorata rispetto a qualche giorno fa, le voci nella casa continuano a circolare e le telecamere del reality show di casa Canale 5 hanno immortalato proprio la cantante e Soleil parlottare di nuovo di Miriana Trevisan. Facendo riferimento a Biagio D’Anelli l’ex moglie di Pippo Baudo si è rivolta così alla sua interlocutrice: “Adesso che non c’è più Biagio lei è…”, e Soleil ha replicato: “Adesso la vedi che si sta avvicinando a Barù, è dall’inizio che è così”.

Quindi Katia Ricciarelli ha aggiunto: “Ah ecco… è un numero. Non voglio essere ripresa per essere una che chiacchiera però…”. Ovviamente il discorso non è sfuggito ai fan dell’ex Velina, che in queste ore si sono riversati sui social, ed in particolare su Twitter, per difendere Miriana Trevisan chiedendo per l’ennesima volta l’espulsione della Ricciarelli, tra l’altro già diffidata da Pago, ex compagno proprio della Trevisan. Il discorso è poi continuato in sauna, e questa volta a parlarne sono state Soleil e Manila Nazzaro.

KATIA RICCIARELLI E SOLEIL VS MIRIANA TREVISAN: IL WEB NON PERDONA

“Ti dico la verità oggettiva – ha spiegato l’ex di Uomini e Donne – le cose che sono state dette nei confronti di Katia, nei miei confronti e nei tuoi da parte di Clarissa e Nathalie in puntata, sono state molto e gravemente più pesanti delle loro… Chi sono le vere stro..e e cattive della casa?”. In seguito Katia ne ha parlato con l’ex Miss Italia e poi con Carmen Russo, cercando di non farsi sentire con tanto di mano sul microfono, ma il discorso verteva chiaramente Miriana Trevisan.

Un utente Twitter ha fatto notare: “Katia e Soleil dando nuovamente della t*a Miriana “ora non c’è Biagio e si butterà su Barù” “gli uomini sono solo numeri per lei” Ma Katia ha capito che è stata diffidata o no?”. Così invece un’altra: “Questa non ha ritegno. Ma sole non è da meno. Signorini che dobbiamo fare? Per fortuna che ci pensa pago e spero che entri per difendere miriana”.

Katia e Soleil dando nuovamente della troi4 a Miriana

“ora non c’è Biagio e si butterà su Barù”

“gli uomini sono solo numeri per lei”

Ma Katia ha capito che è stata diffidata o no? #GFVIP pic.twitter.com/Q3CaZmJywh — Simona 🦚 (@simo_cantatore) January 11, 2022





