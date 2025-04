Katia Ricciarelli è tra le protagoniste della nuova puntata di Storie di Donne al bivio, il programma ideato e condotto da Monica Setta in cui si raccontano storie di donne appartenenti al mondo della politica, dell’attualità, ma anche della cultura e dello spettacolo. Tra queste c’è Katia Ricciarelli pronta a raccontare alcune scelte della sua vita che hanno avuto un peso importante sia nella vita privata che professionale. La soprano e attrice italiana in passato è stata sposata con Pippo Baudo; un grandissimo amore, anche se il matrimonio è naufragato lasciandole molte ferite.

Proprio la Ricciarelli è tornata a parlare dell’ex marito Pippo Baudo confessando: “L’ho amato moltissimo e non l’ho mai dimenticato”. Dopo la fine del matrimonio la soprano ha atteso a lungo una telefonata dell’ex marito: “anche solo due parole, una semplice telefonata di auguri mi basterebbe”.

Dopo la fine del matrimonio con Pippo Baudo, Katia Ricciarelli non ha avuto più alcuna storia d’amore. In passato non sono mancati i corteggiatori, tra cui c’è stato anche Alberto Sordi. Proprio la soprano ha raccontato: “mi ha corteggiata tanto, mi portava a cena nei ristoranti di cucina romana e mi faceva arrivare valanghe di rose rosse”. Nel suo cuore, ancora oggi, c’è spazio solo per Pippo Baudo: “se dovesse mai avere bisogno di me correrei al suo fianco”.

Dalla vita privata a quella professionale: la Ricciarelli è una soprano conosciuta in tutto il mondo. Una carriera importante quella della cantante che non nasconde di non apprezzare particolarmente la musica di oggi. “Elodie e Annalisa? Non le ascolto, non ho il tempo. E poi queste di oggi faccio fatica a distinguerle” – ha detto la Ricciarelli che ama alla follia Zucchero, Renato Zero e voci come quelle di Loredana Bertè e Iva Zanicchi.

