Katia Ricciarelli ripercorre la sua storia d'amore con Pippo Baudo e spiega perché il matrimonio andò a rotoli dopo vent'anni di relazione...

Katia Ricciarelli racconta perché finì l’amore con Pippo Baudo: “Il dialogo è importante…”

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo hanno condiviso una parte importante delle rispettive vite, dando vita ad un legame quasi ventennale. La cantante e il celebre conduttore hanno vissuto una lunga storia d’amore, cominciata a metà anni ottanta e proseguita con un matrimonio intenso e altalenante, che arrivò al capolinea agli inizi degli anni duemila con l’ufficializzazione del divorzio. Per la celebre artista, i motivi che portarono la coppia alla rottura sono da ritrovare nella mancanza di dialogo e nella lontananza dettata dai numerosi impegni di lavoro di entrambi.

“Eravamo affiatati, lui amava il mio mondo, io rispettavo il suo. Eravamo molto affiatati, ma dopo 18 anni ci siamo separati, forse perché i nostri impegni ci portavano spesso lontano e abbiamo smesso di parlare. Il dialogo è fondamentale”, ha detto Katia in una bella intervista rilasciata qualche tempo fa al Corriere della Sera.

Katia Ricciarelli, il divorzio con Pippo Baudo e quel desiderio mai svanito di riavvicinamento

In un recente passaggio a Storie di Donne al Bivio, Katia Ricciarelli aveva espresso grande amarezza per non aver più rapporti di alcun tipo con Pippo Baudo dopo il divorzio. La cantante si sarebbe aspettata una telefonata dall’ex compagno negli anni, ma nessuno dei due se l’è mai sentita di fare il primo passo e di tentare un riavvicinamento. Così proprio nell’ospitata da Monica Setta, Katia aveva voluto porgere la mano nei confronti del suo storico compagno con parole dolci e distese.

“Non lo sento da quando abbiamo divorziato ma se lui dovesse mai avere bisogno di me, lui lo sa, io correrei al suo fianco in qualsiasi momento”, la dedica commovente della Ricciarelli. Oggi, anche per lei, è certamente un momento difficilissimo. La morte di Pippo Baudo non sarà facile da superare per il soprano.